LeBron napovedal 'veliko objavo': konec kariere, selitev v Dallas ali kaj tretjega?

Prvi zvezdnik ameriške košarke LeBron James je v skrivnostnem sporočilu na medmrežju napovedal "veliko odločitev". Štiridesetletni Američan je sicer pred svojo 23. sezono v ligi, a nenavadna objava je vse postavila na glavo. Se obeta "odločitev vseh odločitev"? Košarkarski svet pa že špekulira ... Gre za njegovo drugo veliko odločitev v karieri. Pred točno petnajstimi leti je na podoben način najavil selitev v Miami.

LeBron James je prejšnjo sezono z 20-letnim sinom Bronnyjem ustvaril košarkarsko zgodovino, ko je postal prvi profesionalni igralec lige NBA, ki je igral za isto ekipo s svojim sinom. Bronny James je za Lakers odigral skupno 27 tekem, izkušnje pa je pridobival tudi z ekipo nižje lige, South Bay Lakers.

Kazalo je, oziroma še kaže, da bi utegnil zaigrati tudi s svojim drugim sinom Brycom, toda skrivnostna objava na svetovnem spletu je vse postavila na glavo.

LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu FOTO: AP icon-expand

James je namreč objavil posnetek z naslovom Druga odločitev, v katerem sedi še z enim človekom, ob tem pa zapisal "Odločitev vseh odločitev. 7. oktober. Ob 12.00." James zdaj vstopa v svojo 23. sezono v ligi NBA, ki jih je razpotegnil v tri desetletja.

Decembra bo vodilni strelec lige dopolnil že 41 let. James, ki je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 24,4 točke na tekmo, vedno znova ponavlja, da njegova ljubezen do košarke in želja po nenehnem izboljšanju ostajata neokrnjeni.

"Toda skrivnostna objava utegne vse postaviti na glavo. Kaj bo napovedal? Konec kariere? Selitev v drug klub, mogoče kaj tretjega," se sprašujejo na medmrežju. Kot ves čas ponavlja, je starost le številka. "Osebno rad igram košarko, rad igram na visoki ravni. Starost je le številka. Ni veliko fantov pri mojih letih, še posebej ne v 23. letniku, ki bi lahko igrali na takšni ravni. Trudim se, da tega ne jemljem za samoumevno."

Rob Pelinka in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Pelinka: Vse je v rokah LeBrona Jamesa

Usoda LeBrona Jamesa pri LA Lakers tako še ni potrjena, saj se je po sezoni ugibalo, da bi lahko poskušal prestopiti drugam, omenja se celo Dallas, če ga prizadevanja vodstva za obnovo ekipe ne bi prepričala. James je pripravljen, da se bo to sezono znova vrnil v igro, je dejal Rob Pelinka in izrazil upanje, da bo prenovljena ekipa dobila zagotovilo, da se bo 40-letnik upokojil v Lakers.