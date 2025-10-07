Svetli način
Košarka

LeBron napovedal 'veliko objavo': konec kariere, selitev v Dallas ali kaj tretjega?

Los Angeles, 07. 10. 2025 08.27 | Posodobljeno pred 1 uro

Prvi zvezdnik ameriške košarke LeBron James je v skrivnostnem sporočilu na medmrežju napovedal "veliko odločitev". Štiridesetletni Američan je sicer pred svojo 23. sezono v ligi, a nenavadna objava je vse postavila na glavo. Se obeta "odločitev vseh odločitev"? Košarkarski svet pa že špekulira ... Gre za njegovo drugo veliko odločitev v karieri. Pred točno petnajstimi leti je na podoben način najavil selitev v Miami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

LeBron James je prejšnjo sezono z 20-letnim sinom Bronnyjem ustvaril košarkarsko zgodovino, ko je postal prvi profesionalni igralec lige NBA, ki je igral za isto ekipo s svojim sinom. Bronny James je za Lakers odigral skupno 27 tekem, izkušnje pa je pridobival tudi z ekipo nižje lige, South Bay Lakers.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kazalo je, oziroma še kaže, da bi utegnil zaigrati tudi s svojim drugim sinom Brycom, toda skrivnostna objava na svetovnem spletu je vse postavila na glavo. 

LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu
LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu FOTO: AP

James je namreč objavil posnetek z naslovom Druga odločitev, v katerem sedi še z enim človekom, ob tem pa zapisal "Odločitev vseh odločitev. 7. oktober. Ob 12.00." James zdaj vstopa v svojo 23. sezono v ligi NBA, ki jih je razpotegnil v tri desetletja. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Decembra bo vodilni strelec lige dopolnil že 41 let. James, ki je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 24,4 točke na tekmo, vedno znova ponavlja, da njegova ljubezen do košarke in želja po nenehnem izboljšanju ostajata neokrnjeni. 

Preberi še Dvojna merila g. Harrisona? Dončićeva zamenjava buri duhove: Vsako poletje se zredim

"Toda skrivnostna objava utegne vse postaviti na glavo. Kaj bo napovedal? Konec kariere? Selitev v drug klub, mogoče kaj tretjega," se sprašujejo na medmrežju. Kot ves čas ponavlja, je starost le številka. "Osebno rad igram košarko, rad igram na visoki ravni. Starost je le številka. Ni veliko fantov pri mojih letih, še posebej ne v 23. letniku, ki bi lahko igrali na takšni ravni. Trudim se, da tega ne jemljem za samoumevno."

Preberi še Dopustnik LeBron James 'brez besed' pospremil Dončićeve čarovnije
Rob Pelinka in Luka Dončić
Rob Pelinka in Luka Dončić FOTO: AP

Pelinka: Vse je v rokah LeBrona Jamesa
Usoda LeBrona Jamesa pri LA Lakers tako še ni potrjena, saj se je po sezoni ugibalo, da bi lahko poskušal prestopiti drugam, omenja se celo Dallas, če ga prizadevanja vodstva za obnovo ekipe ne bi prepričala. James je pripravljen, da se bo to sezono znova vrnil v igro, je dejal Rob Pelinka in izrazil upanje, da bo prenovljena ekipa dobila zagotovilo, da se bo 40-letnik upokojil v Lakers.

Preberi še Dončić: Morda se že preveč ponavljam, a 'kemija' v moštvu je ključnega pomena

"Prva stvar, ki jo želimo storiti glede LeBrona in njegove prihodnosti, je, da mu izkažemo absolutno spoštovanje, da si bo z družino izbral, koliko let bo še igral," je, kot je poročal STA, pred dnevi dejal športni direktor Rob Pelinka.

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
07. 10. 2025 10.05
+1
Hahaha. Pametni gredo iz slabšega na boljše. Sicer je pa vse en velik šov, ker v ameriški košarki drugega ne znajo.
ODGOVORI
1 0
Sir Oliver
07. 10. 2025 10.05
Upam, da neha.
ODGOVORI
0 0
ljubečAZILANT
07. 10. 2025 10.06
-2
Luka bo prevzel
ODGOVORI
0 2
TLO81
07. 10. 2025 10.00
-2
Drama queen, že celo kariero. Išče pozornost, kar mu primanjkuje, odkar je Luka v LA-ju...
ODGOVORI
0 2
Ne hranite krokodile.
07. 10. 2025 09.59
+2
LeBron bo okrepil Olimpijo dogovor je dosegel župan Zoran.
ODGOVORI
2 0
galeon
07. 10. 2025 10.12
Dončić pa Celje.
ODGOVORI
0 0
Oliguma
07. 10. 2025 09.54
+2
Predstava za rajo..če nebi podpisal za Lakers..bi oni to že davno objavili.
ODGOVORI
2 0
4krogci
07. 10. 2025 09.53
+5
Ta je tud ena jokica!
ODGOVORI
5 0
big_foot
07. 10. 2025 09.48
+2
Naslednika ima kako bo dober bomo še videli, 41 let pa tudi ni malo. Po mojem bo javil da še letos pa basta.
ODGOVORI
2 0
heroj2000
07. 10. 2025 09.38
-1
Olimpija čaka
ODGOVORI
0 1
Mučenik
07. 10. 2025 09.33
-1
pomoje bo nadaljeval pri KK ILIRIJI...........
ODGOVORI
0 1
Blue Dream
07. 10. 2025 09.32
+5
Pomoje bo javil enako kot Kopitar. Zadnja sezona pred upokojitvijo
ODGOVORI
5 0
Endless
07. 10. 2025 09.27
+1
Napovedal bo svojo zadnjo sezono in zaključil jo bo kot 👑 med med 👑.
ODGOVORI
3 2
GUNDABAD
07. 10. 2025 09.23
ne razumem nekdo je noseč pri LA
ODGOVORI
0 0
Nidani
07. 10. 2025 09.21
Podal bo Dončiću...😅
ODGOVORI
0 0
Puško v koruzo
07. 10. 2025 09.16
+8
Zakaj tako pretiravate novinarji? A ni najbolj logično da bo 41 let star kosarkar povedal da je to njegova zadnja sezona?
ODGOVORI
9 1
JOSEPH HAYDN
07. 10. 2025 09.01
+11
Kako ga peče, ker niti v svojem klubu ni več prvi zvezdnik, potem pa na takšne načine išče pozornost. Patetični James
ODGOVORI
13 2
oberzajebant
07. 10. 2025 09.29
+3
paše rasizem ga daje...
ODGOVORI
5 2
