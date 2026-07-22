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Košarka

LeBron nazaj v Miami? Napaka ali napoved velike vrnitve?

Miami, 22. 07. 2026 09.19 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Š.Z.
LeBron James

Negotovost glede prihodnosti LeBrona Jamesa je doživela nov nepričakovan preobrat. Njegova nekdanja ekipa Miami Heat je namreč pomotoma objavila načrtovani prenos v živo na YouTubu z naslovom "Uvodna tiskovna konferenca LeBrona Jamesa". Objava je takoj sprožila ugibanja, da se bo James kmalu vrnil v South Beach.

LeBron James
LeBron James
FOTO: Reuters

Špekulacije o prihodnosti košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa se iz dneva v dan stopnjujejo, a zdaj kaže, da smo povsem nepričakovano vendarle dobili odgovor na vprašanje, kje bo 'Kralj James' nadaljeval svojo kariero.

Na kanalu YouTube moštva Miami Heat se je nepričakovano pojavil videoposnetek z naslovom: "Novinarska konferenca ob predstavitvi LeBrona Jamesa, 27. julij 2026." Povezava je bila kmalu zatem izbrisana.

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Je šlo za napako ali za napoved prihodnjih dogodkov, se sprašuje košarkarski svet. Predstavniki Miami Heat so na vprašanje časnika Miami Herald zanikali, da bi z 41-letno košarkarsko ikono že dosegli dogovor. Pojasnili so, da je oddelek za družbena omrežja storil napako med pripravami na morebiten podpis pogodbe.

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Na mednarodnem stavnem trgu so močno narasle kvote za Jamesov prestop v Miami. Medtem ko so kot najverjetnejšo možnost sprva omenjali njegovo domačo ekipo Cleveland Cavaliers in Golden State Warriors s Stephenom Curryjem, zdaj floridsko moštvo velja za favorita za podpis pogodbe z olimpijskim prvakom iz Pariza.

Giannis Antetokounmpo in LeBron James
Giannis Antetokounmpo in LeBron James
FOTO: Profimedia

V Miamiju bi 41-letnik z novo pridobitvijo Giannisom Antetokounmpom in All-star centrom Bamom Adebayom tvoril novo veliko trojico, katere del je bil že pred dobrimi desetimi leti, ko sta mu družbo delala Dwyane Wade in Chris Bosh. Moštvo s Floride je v tem obdobju osvojilo naslova prvaka v letih 2012 in 2013, v finalu pa je izgubilo v letih 2011 in 2014.

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