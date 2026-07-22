LeBron nazaj v Miami? Napaka ali napoved velike vrnitve?

Špekulacije o prihodnosti košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa se iz dneva v dan stopnjujejo, a zdaj kaže, da smo povsem nepričakovano vendarle dobili odgovor na vprašanje, kje bo 'Kralj James' nadaljeval svojo kariero.

Na kanalu YouTube moštva Miami Heat se je nepričakovano pojavil videoposnetek z naslovom: "Novinarska konferenca ob predstavitvi LeBrona Jamesa, 27. julij 2026." Povezava je bila kmalu zatem izbrisana.