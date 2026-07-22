LeBron nazaj v Miami? Napaka ali napoved velike vrnitve?

Špekulacije o prihodnosti košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa se iz dneva v dan stopnjujejo, a zdaj kaže, da smo povsem nepričakovano vendarle dobili odgovor na vprašanje, kje bo 'Kralj James' nadaljeval svojo kariero.
Na kanalu YouTube moštva Miami Heat se je nepričakovano pojavil videoposnetek z naslovom: "Novinarska konferenca ob predstavitvi LeBrona Jamesa, 27. julij 2026." Povezava je bila kmalu zatem izbrisana.
Je šlo za napako ali za napoved prihodnjih dogodkov, se sprašuje košarkarski svet. Predstavniki Miami Heat so na vprašanje časnika Miami Herald zanikali, da bi z 41-letno košarkarsko ikono že dosegli dogovor. Pojasnili so, da je oddelek za družbena omrežja storil napako med pripravami na morebiten podpis pogodbe.
Na mednarodnem stavnem trgu so močno narasle kvote za Jamesov prestop v Miami. Medtem ko so kot najverjetnejšo možnost sprva omenjali njegovo domačo ekipo Cleveland Cavaliers in Golden State Warriors s Stephenom Curryjem, zdaj floridsko moštvo velja za favorita za podpis pogodbe z olimpijskim prvakom iz Pariza.
V Miamiju bi 41-letnik z novo pridobitvijo Giannisom Antetokounmpom in All-star centrom Bamom Adebayom tvoril novo veliko trojico, katere del je bil že pred dobrimi desetimi leti, ko sta mu družbo delala Dwyane Wade in Chris Bosh. Moštvo s Floride je v tem obdobju osvojilo naslova prvaka v letih 2012 in 2013, v finalu pa je izgubilo v letih 2011 in 2014.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.