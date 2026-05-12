Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

LeBron James po izpadu Lakersov: Ne vem, kaj mi prinaša prihodnost

Los Angeles, 12. 05. 2026 09.22 pred 57 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.M.
LeBron James

Po porazu Los Angeles Lakers proti Oklahoma City Thunder v polfinalu zahodne konference lige NBA je 41-letni LeBron James razkril, da še ni sprejel odločitve o nadaljevanju kariere. Ob tem je poudaril, da si bo po koncu sezone vzel čas za razmislek o prihodnosti, predvsem pa za pogovor in čas z družino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po porazu proti Oklahoma City Thunder se je sezona za Los Angeles Lakers končala, prihodnost zvezdnika LeBrona Jamesa pa ostaja pod vprašajem. James je na zadnji tekmi svoje zgodovinske 23. sezone v ligi NBA dosegel 24 točk in 12 skokov, a Lakersom ni uspel preobrat proti razigrani Oklahomi.

Lakers so tako v drugem krogu končnice zahodne konference izgubili z 0:4 v seriji, kar je bil šele četrti "sweep" oziroma izpad brez osvojene tekme v Jamesovi bogati karieri in drugi, odkar nosi dres moštva iz Los Angelesa.

Enainštiridesetletni James je po tekmi priznal, da še ni sprejel odločitve o nadaljevanju kariere. "Očitno ne vem, kaj mi prinaša prihodnost," je dejal zvezdnik Lakersov. "Zdaj imam dovolj časa, da se umaknem, premislim in se posvetim družini. Tako kot po lanskem porazu proti Minnesoti bom odšel domov, se z družino v miru pogovoril, preživel nekaj časa z njimi in razmislil o vsem. Ko bo prišel pravi trenutek, boste seveda izvedeli, kakšna bo moja odločitev."

ANKETA Arhiv
Mislite, da se bo LeBron James po koncu letošnje sezone upokojil?

Če bi se 41-letni košarkar odločil za konec kariere, bi se s tem zaključilo eno največjih in najbolj neponovljivih poglavij v zgodovini lige. James je v bogati karieri osvojil štiri naslove prvaka, štirikrat postal najkoristnejši igralec lige (MVP) ter postavil številne mejnike, med njimi tudi rekord po številu doseženih točk v zgodovini.

LeBron James je vlekel niti Lakersov v končnici lige NBA
LeBron James je vlekel niti Lakersov v končnici lige NBA
FOTO: AP

Letos je v povprečju dosegal 20,9 točke, 6,1 skoka in 7,2 asistence na tekmo, ob tem pa izpustil le osem obračunov, potem ko je zaradi težav z ishiadičnim živcem manjkal na uvodnih 14 tekmah sezone. Lakers je nato popeljal do zmage v prvem krogu končnice proti Houston Rockets, prve štiri tekme brez Austina Reavesa, celoten dvoboj pa brez Luke Dončića.

Serijo je sklenil z izjemno predstavo na šesti tekmi, na kateri je dosegel 28 točk, sedem skokov in osem asistenc. Lakers so bili z njim na parketu boljši za kar 26 točk.

Trener Lakersov JJ Redick je po tekmi znova izpostavil veličino njegove kariere. "Zame ima najboljšo kariero med vsemi igralci. Lahko razpravljate o tem, kdo je največji vseh časov, a on je zagotovo med največjimi, če ne kar največji. Da tudi pri teh letih še vedno znova odgovori na izziv in vodi ekipo naprej, je na nek način skoraj neverjetno," je dejal Redick.

Ob tem je posebej izpostavil tudi Jamesovo vodstveno vlogo v moštvu. "Ima neverjetno sposobnost, da postavi ton celotni ekipi. Tudi nocoj je bilo tako in fantje so mu sledili. Zelo sem vesel zanj," je še dodal trener.

košarka nba lebron los angeles lakers

Dončića ne bo v reprezentanci: Moji hčerki sta moja prioriteta

24ur.com Video, ki navijače jezernikov in privržence kralja Jamesa spravlja v novo negotovost
24ur.com James znova na parketu: bo samooklicani kralj 'potegnil' še eno sezono?
24ur.com 'Starost je le številka, težko povem, ali je to moja zadnja sezona v karieri'
24ur.com Je njegove (kratke) NBA kariere že konec? Bronny James poslan v 'razvojno' ligo
24ur.com 'Kaj pa, če je bila to zares moja zadnja tekma v karieri?'
24ur.com James o napetem boju za končnico: Vse je v naših rokah
24ur.com LeBron James: Nisem še rekel zadnje besede na igrišču
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
12. 05. 2026 10.15
Če bodo penezi, bo ostal, če pa penezov ne bo, bo pa zaključil in šel v Cleveland. Prodana duša.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zaradi tega je Dončić moral sprejeti eno najtežjih odločitev v življenju
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila
Igralka delila fotografijo svoje mame in navdušila
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Tako razkošno je Helena praznovala svoj rojstni dan
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Dnevni horoskop: Strelci bodo spontani, ovne čaka presenečenje v ljubezni
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Krilo, ki je to pomlad osvojilo modne navdušenke
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
Zabaviščni park blizu Dunaja, za katerim norijo vsi Slovenci
vizita
Portal
Kardiologi opozarjajo: kuhajte doma in jejte počasneje
Raperjeva izpoved razkrila skrivnost, ki je oboževalci niso pričakovali
Raperjeva izpoved razkrila skrivnost, ki je oboževalci niso pričakovali
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
cekin
Portal
Redka priložnost v Ankaranu: hišo sedaj ponujajo po nižji ceni
Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
Te tri znake astrologija vidi kot bodoče milijonarje v naslednjih 5 letih
To Slovencem krade več časa, kot si upamo priznati
To Slovencem krade več časa, kot si upamo priznati
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
Kaj skuhati za več dni, če imate na voljo le 10 evrov?
moskisvet
Portal
Luka Dončić pojasnil, zakaj letos ne bo igral za Slovenijo
To je ključna sestavina vašega piknika
To je ključna sestavina vašega piknika
Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes
Zverina za milijon evrov: Spoznajte Ronaldov ekskluzivni Mercedes
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
Po burni romanci s Srbom zdaj srečen s postavnim Franom
dominvrt
Portal
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Ali med prenovo ponudite mojstrom kavo? Odgovor veliko pove o vas
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
okusno
Portal
Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Prihaja ohladitev: 5 enolončnic, ki pogrejejo in nasitijo
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Okusna priloga, ki dolgo ohranja sitost in nima veliko kalorij
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
voyo
Portal
Kavarna na Balkanu
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699