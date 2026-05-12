LeBron James po izpadu Lakersov: Ne vem, kaj mi prinaša prihodnost

Po porazu proti Oklahoma City Thunder se je sezona za Los Angeles Lakers končala, prihodnost zvezdnika LeBrona Jamesa pa ostaja pod vprašajem. James je na zadnji tekmi svoje zgodovinske 23. sezone v ligi NBA dosegel 24 točk in 12 skokov, a Lakersom ni uspel preobrat proti razigrani Oklahomi.
Lakers so tako v drugem krogu končnice zahodne konference izgubili z 0:4 v seriji, kar je bil šele četrti "sweep" oziroma izpad brez osvojene tekme v Jamesovi bogati karieri in drugi, odkar nosi dres moštva iz Los Angelesa.
Enainštiridesetletni James je po tekmi priznal, da še ni sprejel odločitve o nadaljevanju kariere. "Očitno ne vem, kaj mi prinaša prihodnost," je dejal zvezdnik Lakersov. "Zdaj imam dovolj časa, da se umaknem, premislim in se posvetim družini. Tako kot po lanskem porazu proti Minnesoti bom odšel domov, se z družino v miru pogovoril, preživel nekaj časa z njimi in razmislil o vsem. Ko bo prišel pravi trenutek, boste seveda izvedeli, kakšna bo moja odločitev."
Če bi se 41-letni košarkar odločil za konec kariere, bi se s tem zaključilo eno največjih in najbolj neponovljivih poglavij v zgodovini lige. James je v bogati karieri osvojil štiri naslove prvaka, štirikrat postal najkoristnejši igralec lige (MVP) ter postavil številne mejnike, med njimi tudi rekord po številu doseženih točk v zgodovini.
Letos je v povprečju dosegal 20,9 točke, 6,1 skoka in 7,2 asistence na tekmo, ob tem pa izpustil le osem obračunov, potem ko je zaradi težav z ishiadičnim živcem manjkal na uvodnih 14 tekmah sezone. Lakers je nato popeljal do zmage v prvem krogu končnice proti Houston Rockets, prve štiri tekme brez Austina Reavesa, celoten dvoboj pa brez Luke Dončića.
Serijo je sklenil z izjemno predstavo na šesti tekmi, na kateri je dosegel 28 točk, sedem skokov in osem asistenc. Lakers so bili z njim na parketu boljši za kar 26 točk.
Trener Lakersov JJ Redick je po tekmi znova izpostavil veličino njegove kariere. "Zame ima najboljšo kariero med vsemi igralci. Lahko razpravljate o tem, kdo je največji vseh časov, a on je zagotovo med največjimi, če ne kar največji. Da tudi pri teh letih še vedno znova odgovori na izziv in vodi ekipo naprej, je na nek način skoraj neverjetno," je dejal Redick.
Ob tem je posebej izpostavil tudi Jamesovo vodstveno vlogo v moštvu. "Ima neverjetno sposobnost, da postavi ton celotni ekipi. Tudi nocoj je bilo tako in fantje so mu sledili. Zelo sem vesel zanj," je še dodal trener.
