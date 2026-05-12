LeBron James po izpadu Lakersov: Ne vem, kaj mi prinaša prihodnost

Po porazu proti Oklahoma City Thunder se je sezona za Los Angeles Lakers končala, prihodnost zvezdnika LeBrona Jamesa pa ostaja pod vprašajem. James je na zadnji tekmi svoje zgodovinske 23. sezone v ligi NBA dosegel 24 točk in 12 skokov, a Lakersom ni uspel preobrat proti razigrani Oklahomi.

Lakers so tako v drugem krogu končnice zahodne konference izgubili z 0:4 v seriji, kar je bil šele četrti "sweep" oziroma izpad brez osvojene tekme v Jamesovi bogati karieri in drugi, odkar nosi dres moštva iz Los Angelesa.

Enainštiridesetletni James je po tekmi priznal, da še ni sprejel odločitve o nadaljevanju kariere. "Očitno ne vem, kaj mi prinaša prihodnost," je dejal zvezdnik Lakersov. "Zdaj imam dovolj časa, da se umaknem, premislim in se posvetim družini. Tako kot po lanskem porazu proti Minnesoti bom odšel domov, se z družino v miru pogovoril, preživel nekaj časa z njimi in razmislil o vsem. Ko bo prišel pravi trenutek, boste seveda izvedeli, kakšna bo moja odločitev."