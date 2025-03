LeBron o Dončiću: Da bi dosegli svoj potencial, mora biti on pravi

"Ni mu brez razloga ime Luka Magic. Ko vidiš njegove mojstrovine pred tekmami, ko vidiš kaj počne na tekmah, veš, da je košarkar, ki izstopa. Ko govorim o njegovi menjavi moram povedati, da se ne morem postaviti v njegove čevlje, ker še nikoli nisem bil zamenjan. Kot košarkar pa si lahko mislim, da ko se za sedem let zavežeš franšizi, si misliš: to je moj kraj, kraj kjer bom ostal, tukaj se počutim udobno. In potem te kar naenkrat zamenjajo ... ni vseeno, kam greš, ni pomembno, s kom igraš, to je šok za tvoj sistem," je občutke o menjavi, ki je Luko Dončića poslala v Los Angeles nekdanjemu igralcu ameriškega nogometa Patu McAfeeju povedal LeBron James .

40-letni košarkar, ki se zaveda, da mu za igranje na najvišjem nivoju ni ostalo prav veliko časa, je še dodal, da bo moral Luka prevzeti vodilno vlogo pri Los Angeles Lakersih. "Mislim, da je ob prihodu k Lakersem rabil slišati, da mora samo ostati on in ne skrbeti za ostalo. Luka je eden najboljših košarkarjev na svetu in da bi mi kot ekipa dosegli pravi potencial, mora biti on pravi. Luka mora igrati svojo igro in mi se mu bomo prilagodili. On mora izstopati, mi pa se mu bomo prilagodili, ker ga potrebujemo takšnega, kakršen je. V tej menjavi sem izgubil dobrega prijatelja (Anthonyja Davida op. a.), ki ga res pogrešam, ampak dobili smo Luko Magica."