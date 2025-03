LeBron ob pomoči Dončića presegel mejo 50.000 točk

Številni so pričakovali, da bo LeBron James mejnik dosegel že na ponedeljkovi tekmi proti Los Angeles Clippersom, a je tisti obračun sklenil s 17 točkami, tako da mu je do neverjetne številke zmanjkala le točka. V uvodnih trenutkih tekme proti New Orleans Pelicansom je blestel predvsem Luka Dončić, ki je tri minute in 26 sekund po začetku tekme podal Jamesu, ta pa je s trojko, ki bo ostala zapisana v zgodovini košarke, poskrbel za evforijo v dvorani. "Zelo sem blagoslovljen, da lahko v svoji karieri zberem toliko točk v najboljši ligi na svetu in proti najboljšim igralcem na svetu. To je zares posebno. Ne želim tega 'pocukrati', ampak to je hudičevo veliko točk," je po tekmi povedal lastnik številnih košarkarskih rekordov.