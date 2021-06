LeBron po izpadu šokiral še z odpovedjo olimpijskih iger

36-letni zvezdnik Los Angeles Lakers je ZDA zastopal na treh olimpijskih igrah ter osvojil dve zlati in bronasto kolajno, v Riu 2016 pa ni nastopil. Kot kaže, pa ne namerava oditi niti na Japonsko, čeprav je v začetku leta še razmišljal o igranju za ZDA na OI v Tokiu. Četrtkov poraz Jezernikov v prvem krogu končnice proti Phoenix Suns, ki so aktualne prvake izločili s 4:2 v zmagah, je namreč pomenil prelomnico tudi za odpoved olimpijskim načrtom.

Namesto tega bo naslednjih nekaj mesecev namenil promociji svojega novega filma "Space Jam: Nova misija", ki naj bi ga začeli predvajati julija. Na vprašanje, ali so olimpijske igre zanj možnost, je James dejal: "Ne, mislim, da bom letos poleti namesto na olimpijskih igrah igral za Tune Squad." Tune Squad je ime filmske ekipe. "Mislim, da bom temu dal poudarek, premagati Monstars ali Goon Squad, kot jim pravimo zdaj."

"Proti Sunsom nisem bil kaj prida uspešen, zato bom zdaj svojo pozornost usmeril na Goon Squad sredi julija."Malce premora bo koristilo tudi zdravju. "Najprej bom pustil gleženj počivati približno en mesec, nato pa se bom pripravil na akcijo z Lolo, Tazom, Babico, Zajčkom Dolgouščkom in ostalo posadko."Zasedba Los Angeles Lakers tako ne bo ubranila naslova prvakov lige NBA, ki ga je osvojila lani. Zadnji prvaki lige NBA, ki so naslednje leto izpadli v prvem krogu končnice, so bili leta 2015 San Antonio Spurs.