LeBron ponovno s številko 6

Sedaj je tudi uradno. LeBron James, zvezdnik ekipe Los Angeles Lakers, bo v prihodnji sezoni 2021/2022 nosil dres s številko 6. Govorice o menjavi številke na dresu so se začele širiti že v začetku meseca junija. James je v letu 2019 že skoraj spremenil številko svojega dresa 23, po tem, ko se je Lakersom pridružil Anthony Davis. Davis je omenjeno številko 23 nosil, ko je igral pri New Orleans Pelicansih, James pa vso svojo kariero po tem, ko je zaključil pri Heatsih v Miamiju. A takrat je Nike že naredil nekaj preveč dresov Jamesa št. 23, Lakersi pa so bili tako ali tako zaradi prevelikega finančnega zalogaja prepozni za menjavo številk. Menjava naj bi se takrat zgodila v naslednji sezoni, a to se sedaj zdi kot zgodovina. Tokratna posledica spremembe številke, kot kaže ni posledica Devisove želje, kajti sam naj bi ostal pri številki 3. Pojavile pa so se govorice, da naj bi bila tokratna menjava številke povezana z najavo prihajajočega filma Space Jam: A New Legacy. V filmu naj bi bil LeBron oblečen v dres, na katerem naj bi bila številka 6.