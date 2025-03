LeBron priznal, da z 'idolom' Jordanom ne komunicirata: Saj veste, kakšen je

"Ne govoriva," je o odnosu z Michaelom Jordanom v intervjuju na podkastu The Pat McAfee Show iskreno in neposredno dejal soigralec Luke Dončića. LeBron James je dodal, da je po njegovem mnenju stanje tako, ker je še vedno aktiven košarkar. Njun odnos je primerjal z odnosom, ki ga je imel s pokojnim Kobejem Bryantom. "Tudi z velikim Kobejem sprva nisva imela odnosa. Leta 2008 in 2012 sva bila skupaj na olimpijskih igrah in tam imela odličen odnos, ampak vedno sva bila tekmovalna," je dejal James, ki je priznal, da se je to spremenilo, ko se je Bryant upokojil, predvsem pa leta 2018, ko je James prestopil k Lakersom.

"Takrat je najin odnos postal resnično dober. Sprejel me je. Poklical me je in mi rekel, da mi je na voljo, če potrebujem karkoli v Los Angelesu. 'Zdaj si Jezernik in del družine,' mi je dejal. Pogosto sva govorila in videli ste, da je obiskal veliko naših tekem," je o izboljšanju odnosov z legendo Lakersov dejal James.