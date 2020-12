LeBron razkril: 'Želel sem, da Luka postane prvi obraz moje blagovne znamke'

Slovenski košarkarLuka Dončićje kar nekaj časa potreboval, da se je odločil za opremljevalca, potem ko mu je potekla pogodba z Nikejem, ki jo je podpisal še v Realu. Na koncu se je odločil, da ostane del družine Nike, a izbral je Jordanovo znamko.

Zdaj je LeBron James razkril, da je želel z ekipo Nikeja ustanoviti svojo blagovno znamko (Team LeBron) in močno si je želel, da bi prav vsega 21-letni Dončić bil prvi obraz, ki bi podpisal zanj. Do realizacije ni prišlo, ker da v Nikeju še niso bili pripravljeni na realizacijo ideje. "Ne vem, če Luka sploh ve zato. No, zdaj zagotovo ve," je dodal v pogovoru zaSpectrum Sportsnet. "Ko se je Luka pogajal z Nikejem, ko je na treningih in ogrevanjih nosil druge znamke, ne bom jih omenjal, sem si želel začeti svojo blagovno znamko Team LeBron in imeti Luko kot prvega podpisnika. To je tisto, kar sem si želel. Mislim, da ljudje pri Nikeju niso bili pripravljeni na to. Očitno niso bili, saj je končal pri Jordanu. To kaže na to, kako močno sem verjel vanj. Želel sem si ga kot prvega moža. Obožujem ga zaradi tega, kako deluje na igrišču, kot izven igrišča. Izjemen fant," je hvalnice Luki pel James.