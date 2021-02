LeBron se je med tekmo 'zapel' kar z gledalko: 'Dejal mi je, naj zaprem gofljo'

Po tekmi se je na incident, zaradi katerega so morali poleg vročekrvne gledalke dvorano zapustiti še trije obiskovalci, odzval tudi LeBron James. "Moj prijatelj ... malce je prestopil mejo. Precej preblizu moje cone udobja," je na virtualni novinarski konferenci najprej razložil James."Pogrešam interakcijo. Potrebujem interakcijo z gledalci,"je sicer o obiskovalcih v dvoranah z nasmeškom na ustih dejal James. "Šlo je za bitko dveh odraslih moških. Povedala sva si vsak svoje. On je povedal svoje, jaz sem pristavil svoj delež. Nato pa se je v prepir vmešal še nekdo drug. In povedal svoje. Mislim, da jih ne bilo treba vreči ven, toda mogoče so malce preveč popili. Sodniki so storili, kar so pač morali," je ostro kazen pokomentiral James. Vročekrvna obiskovalka je sicer kršila zdravstveno-varnostni protokol obiska tekem lige NBA, saj si je v prepiru z LeBronom Jamesom snela masko. Tudi to je pristavilo svoj delež k odločitvi, da jo skupaj s prijatelji odstranijo z dvorane.