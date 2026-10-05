LeBron se pri 41 letih v 24. sezono v ligi NBA podaja s kroničnim artritisom

LeBron James je svojo kariero v ligi NBA začel davnega leta 2003. Zdaj, 23 let, 1924 tekem in štiri naslove prvaka lige NBA pozneje, se podaja v neznano. S Philadelphio, ki je Tyresu Maxeyju, Joelu Embiidu in V. J.-ju Edgecombu poleti dodala njega in Jaylena Browna, želi osvojiti peti naslov prvaka, a v novo sezono se podaja s številnimi fizičnimi težavami.

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Pri njegovih letih nas to ne bi smelo presenetiti. Med letoma 2011 in 2020 je devet sezon zapored igral v finalu lige NBA. Le v sezoni 2019/20, ki je bila skrajšana zaradi covida-19, je v rednem delu odigral manj kot 55 tekem. V novo sezono se podaja s težavami v levem stopalu. Z osebnim trenerjem Mikom Manciasom poskušata lajšati simptome kroničnega artritisa, Jamesa pa pestijo tudi težave s križem, zaradi katerih je bil odsoten v prvem delu minule sezone z Lakersi.

ESPN-ov novinar Dave McMenamin je odkril tudi, da se James vsak dan na trening odpravi s helikopterjem, saj bo živel v 150 kilometrov oddaljenem New Yorku. Vožnja naj bi trajala 40 minut.