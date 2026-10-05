LeBron se pri 41 letih v 24. sezono v ligi NBA podaja s kroničnim artritisom

LeBron James je svojo kariero v ligi NBA začel davnega leta 2003. Zdaj, 23 let, 1924 tekem in štiri naslove prvaka lige NBA pozneje, se podaja v neznano. S Philadelphio, ki je Tyresu Maxeyju, Joelu Embiidu in V. J.-ju Edgecombu poleti dodala njega in Jaylena Browna, želi osvojiti peti naslov prvaka, a v novo sezono se podaja s številnimi fizičnimi težavami.
Pri njegovih letih nas to ne bi smelo presenetiti. Med letoma 2011 in 2020 je devet sezon zapored igral v finalu lige NBA. Le v sezoni 2019/20, ki je bila skrajšana zaradi covida-19, je v rednem delu odigral manj kot 55 tekem. V novo sezono se podaja s težavami v levem stopalu. Z osebnim trenerjem Mikom Manciasom poskušata lajšati simptome kroničnega artritisa, Jamesa pa pestijo tudi težave s križem, zaradi katerih je bil odsoten v prvem delu minule sezone z Lakersi.
ESPN-ov novinar Dave McMenamin je odkril tudi, da se James vsak dan na trening odpravi s helikopterjem, saj bo živel v 150 kilometrov oddaljenem New Yorku. Vožnja naj bi trajala 40 minut.
Kronični artritis je krovni izraz za skupino bolezni, ki povzročajo dolgotrajno vnetje sklepov. V nasprotju z akutnimi poškodbami, ki se sčasoma zacelijo, kronična oblika pomeni trajno stanje, pri katerem imunski sistem ali obraba hrustanca povzročata bolečino, otekanje, togost in omejeno gibljivost. Pri športnikih, kot je LeBron James, artritis v stopalu pomeni nenehno prilagajanje obremenitev, saj stopalo nosi celotno težo telesa med eksplozivnimi gibi, kar lahko vodi do hitrejšega utrujanja in potrebe po specifični fizioterapevtski oskrbi.
Sezona v ligi NBA je izjemno zahteven tekmovalni cikel, ki se običajno začne oktobra in traja do junija naslednjega leta. Vsaka ekipa v rednem delu sezone odigra 82 tekem, kar pomeni zelo natrpan urnik s pogostimi potovanji med mesti in igranjem več tekem v zaporednih dneh. Po rednem delu sledi končnica (play-off), kjer se najboljše ekipe pomerijo v serijah na štiri zmage, kar pomeni, da lahko finalisti odigrajo še dodatnih 20 ali več tekem, kar predstavlja ogromen fizični napor za telo profesionalnega košarkarja.
Philadelphia 76ers, pogosto imenovani kar 'Sixers', so ena najstarejših in najbolj prepoznavnih franšiz v ligi NBA. Klub ima bogato zgodovino, ki sega v leto 1946, in je domoval legende, kot sta Wilt Chamberlain in Julius Erving. Ekipa je ime dobila po letu 1776, ko je bila v Philadelphii podpisana Deklaracija o neodvisnosti Združenih držav Amerike, kar poudarja zgodovinsko povezanost mesta z ameriško revolucijo.
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