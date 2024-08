Lebron svojemu sinu: 'Lahko me kličeš vse, samo oče ne'

OGLAS

Ena največjih ugank pred začetkom nove sezone NBA je zdaj razrešena: ali bo Bronny James na igrišču svojega očeta LeBrona Jamesa klical 'oče'? Odgovor, ki ga je podal sam 'kralj' košarke, je jasen in odločen: "Absolutno ne."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Zdaj, ko je njegov najstarejši sin postal njegov soigralec pri Lakersih, je LeBron, štirikratni prvak lige, jasno postavil meje glede njunega delovnega odnosa, še posebej v zvezi s tem, kako ga bo Bronny naslavljal."Ne, ne more me klicati oče," je 39-letni LeBron povedal v epizodi oddaje 'The Shop'. "V službi me ne sme klicati oče. Ko zapustiva igrišče in se zapornica na parkirišču pred dvorano zapre, lahko spet postanem oče."

LeBron James in sin Bronny James FOTO: Instagram icon-expand

LeBron je dodal, da ga lahko Bronny med igro kliče'2-3' ali preprosto 'Bron'. Poudaril je, da na igrišču veljajo drugačna pravila kot doma. LeBron se je celo pošalil, da ga lahko Bronny, če hoče, naslavlja z 'G.O.A.T.' (Greatest of All Time – največji vseh časov).

LeBron James je po mnenju mnogih najboljši košarkar vseh časov. FOTO: AP icon-expand

Jasno je, da če Bronny med tekmo v trenutku zmede reče 'oče,' lahko to povzroči težave. "Ne moreva teči po igrišču in bi mi rekel: Oče, sem prost! Oče, daj, podaj! To preprosto ne gre."

LeBron in Bronny James FOTO: AP icon-expand