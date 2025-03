LeBron v nabito polni dvorani svojemu sinu odčital lekcijo

Bronny James in Lebron James

Ob zmagi Lakersov je ponovno blestel slovenski zvezdnik Luka Dončić , ki je vknjižil 33 točk, 11 skokov in osem podaj, z 28 točkami pa je pomemben delež prispeval tudi Austin Reaves . Trener ekipe iz mesta angelov JJ Redick ponovno ni mogel računati na LeBrona Jamesa , ki je svoje soigralce tokrat podprl s klopi.

Dončić 'sezul' nasprotnika in ozvočen nasmejal Duranta

Mesto, na katerem je LeBron po vstopu v dvorano želel sedeti, je do njegovega prihoda grel njegov sin Bronny James, oče pa mu je dal jasno vedeti, da je zgolj novinec v ligi. Mladenič je moral vstati in bil posledično prisiljen, da večino tekme presedi na tleh. LeBron je s to potezo nasmejal veliko ljudi v dvorani, več kot očitno pa je bilo, da njegovemu sinu ni bilo prav smešno.