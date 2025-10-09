Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

LeBron zaradi videoposnetka o 'veliki odločitvi' tarča tožbe

Los Angeles, 09. 10. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 18 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
4

LeBron James je v zadnjih dneh v središču pozornosti. Pred dnevi je namreč najavil, da bo sprejel "veliko odločitev", številni so pričakovali naznanitev konca kariere, izkazalo pa se je, da je šlo le za marketinško zvijačo. Eden izmed navijačev Lakersov je proti 40-letnemu zvezdniku vložil tožbo, saj meni, da je šlo za "zavajanje in goljufijo".

LeBron James
LeBron James FOTO: Profimedia

LeBron James je podoben šov pripravil pred 15 leti, ko je v posebni oddaji sporočil, da bo zapustil Cleveland in okrepil Miami Heat. Tudi tokrat je naznanil, da bo razkril svojo veliko odločitev, s čimer je izzval številne špekulacije glede prihodnosti v Ligi NBA. Mnogi ameriški mediji so dogodek poimenovali "odločitev številka dve", izkazalo pa se je, da je šlo zgolj za reklamo za žgano pijačo.

Preberi še Tresla se je gora, rodila se je miš: LeBron ni sprejel velike odločitve

Ameriški mediji poročajo, da 29-letni navijač jezernikov Andrew Garcia na sodišču toži LeBrona zaradi "goljufije, zavajanja in napačne predstavitve" ter zahteva povračilo nastale škode.

In kakšna je škoda? Garcia je bil eden izmed tistih, ki so pričakovali, da bo LeBron naznanil konec kariere. Na ta račun je kupil dve vstopnici za tekmo med ekipama Los Angeles Lakers in Cleveland Cavaliers, pri katerih je ameriški košarkarski zvezdnik v svoji karieri pustil najvidnejši pečat.

Potem ko je LeBron najavil, da bo sprejel "veliko odločitev", so cene vstopnic za določene obračune Lakersov precej narasle. 29-letni navijač je tako za omenjeni vstopnici odštel 745 evrov.

košarka lebron james lakers tožba
Naslednji članek

Zmaji enotni: Odlična obramba tlakovala pot do odmevne zmage

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
09. 10. 2025 13.13
Mexikanc kot Mexicanc…😆😆😆😆
ODGOVORI
0 0
kleinek
09. 10. 2025 13.10
Mislim da je to tožba brez podlage. On je kupil vstopnice ker je on napačno sklepal, da bo Lavrin naznanil konec kariere. In zdaj hoče odškodnino? Kak je folk bolan
ODGOVORI
0 0
RichPiana
09. 10. 2025 13.06
Le bum to od nekdaj pocne.
ODGOVORI
0 0
Mukec
09. 10. 2025 13.05
Opij za ovce.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286