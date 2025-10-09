LeBron zaradi videoposnetka o 'veliki odločitvi' tarča tožbe

LeBron James je podoben šov pripravil pred 15 leti, ko je v posebni oddaji sporočil, da bo zapustil Cleveland in okrepil Miami Heat. Tudi tokrat je naznanil, da bo razkril svojo veliko odločitev, s čimer je izzval številne špekulacije glede prihodnosti v Ligi NBA. Mnogi ameriški mediji so dogodek poimenovali "odločitev številka dve", izkazalo pa se je, da je šlo zgolj za reklamo za žgano pijačo.

Tresla se je gora, rodila se je miš: LeBron ni sprejel velike odločitve

Preberi še Tresla se je gora, rodila se je miš: LeBron ni sprejel velike odločitve

Ameriški mediji poročajo, da 29-letni navijač jezernikov Andrew Garcia na sodišču toži LeBrona zaradi "goljufije, zavajanja in napačne predstavitve" ter zahteva povračilo nastale škode.

In kakšna je škoda? Garcia je bil eden izmed tistih, ki so pričakovali, da bo LeBron naznanil konec kariere. Na ta račun je kupil dve vstopnici za tekmo med ekipama Los Angeles Lakers in Cleveland Cavaliers, pri katerih je ameriški košarkarski zvezdnik v svoji karieri pustil najvidnejši pečat.

Potem ko je LeBron najavil, da bo sprejel "veliko odločitev", so cene vstopnic za določene obračune Lakersov precej narasle. 29-letni navijač je tako za omenjeni vstopnici odštel 745 evrov.