LeBron žrtvoval nor niz, Reaves si želi hiter povratek Dončića

Medtem ko se je Luka Dončić vrnil v domovino in dočakal rojstvo svoje druge hčerke, so njegovi Los Angeles Lakers začeli z nizom gostovanj proti ekipam iz vzhodne konference. Že za sam uvod je Jezernike čakal Toronto, ki velja za eno najlepših presenečenj te sezone v ligi NBA. Moštvo iz Kalifornije je slavilo predvsem na krilih izjemno razpoloženega Austina Reavesa, ki je dosegel 44 točk in temu dodal še 10 asistenc. "Hribovski Kobe", kot ljubkovalno kličejo odličnega branilca, ima na štirih tekmah brez Dončića povprečje več kot 40 točk na dvoboj, kljub temu pa je priznal, da slovenskega superzvezdnika še kako pogreša: "Morda celo spi v tem trenutku. Luka, prosim pridi hitro nazaj, pogrešam te, brat."

Po tekmi je sicer bilo največ govora o zadnjem napadu, ki je Jezernikom prinesel 16. zmago v sezoni. Na presenečenje večine se ob rezultatu 120:120 LeBron James ni odločil sam zaključiti napada, ampak je nesebično podal Ruiju Hačimuri, ki je iz kota zadel zmagovito trojko. S tem je James tekmo sklenil z osmimi točkami in prekinil niz 1297 zaporednih tekem z dvomestnim strelskim izkupičkom. "Ne bom dovolil, da to postane navada," se je po obračunu z novinarji pošalil najboljši strelec v zgodovini lige NBA in dodal: "A poznate me, spremljate me vseh osem let odkar sem tukaj, pokrivate mojo kariero. Tako da veste, da bom zmeraj sprejel pravilno odločitev. Ni pomembno, če je na koncu zmaga ali poraz, je treba sprejeti pravilno odločitev. Tako sem bil vzgojen in tako igram košarko."