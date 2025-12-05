Svetli način
Košarka

LeBron žrtvoval nor niz, Reaves si želi hiter povratek Dončića

Toronto, 05. 12. 2025 10.36 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.V.
Komentarji
0

Los Angeles Lakers so tudi brez Luke Dončića prišli do zmage na težkem gostovanju v Torontu. Odločala je infarktna končnica, v kateri je LeBron James tvegal niz 1297 zaporednih tekem, na katerih je dosegel vsaj 10 točk in v zadnjem napadu podal Ruiju Hačimuri, ki je zadel odločilno trojko. Najboljši strelec tekme Austin Reaves pa že pogreša Luko Dončića.

Medtem ko se je Luka Dončić vrnil v domovino in dočakal rojstvo svoje druge hčerke, so njegovi Los Angeles Lakers začeli z nizom gostovanj proti ekipam iz vzhodne konference. Že za sam uvod je Jezernike čakal Toronto, ki velja za eno najlepših presenečenj te sezone v ligi NBA. Moštvo iz Kalifornije je slavilo predvsem na krilih izjemno razpoloženega Austina Reavesa, ki je dosegel 44 točk in temu dodal še 10 asistenc. "Hribovski Kobe", kot ljubkovalno kličejo odličnega branilca, ima na štirih tekmah brez Dončića povprečje več kot 40 točk na dvoboj, kljub temu pa je priznal, da slovenskega superzvezdnika še kako pogreša: "Morda celo spi v tem trenutku. Luka, prosim pridi hitro nazaj, pogrešam te, brat."

Po tekmi je sicer bilo največ govora o zadnjem napadu, ki je Jezernikom prinesel 16. zmago v sezoni. Na presenečenje večine se ob rezultatu 120:120 LeBron James ni odločil sam zaključiti napada, ampak je nesebično podal Ruiju Hačimuri, ki je iz kota zadel zmagovito trojko. S tem je James tekmo sklenil z osmimi točkami in prekinil niz 1297 zaporednih tekem z dvomestnim strelskim izkupičkom. "Ne bom dovolil, da to postane navada," se je po obračunu z novinarji pošalil najboljši strelec v zgodovini lige NBA in dodal: "A poznate me, spremljate me vseh osem let odkar sem tukaj, pokrivate mojo kariero. Tako da veste, da bom zmeraj sprejel pravilno odločitev. Ni pomembno, če je na koncu zmaga ali poraz, je treba sprejeti pravilno odločitev. Tako sem bil vzgojen in tako igram košarko."

LeBron James je proti Torontu dosegel osem točk in 11 asistenc.
LeBron James je proti Torontu dosegel osem točk in 11 asistenc. FOTO: AP

V bran slovitemu soigralcu je stopil tudi Reaves: "Za vse ljudi, ki ga skozi celotno kariero ubijajo', ko sprejme pravilno odločitev ... Če bi vrgel na koš, bi rekli, da bi moral podati, če bi podal, bi rekli, da bi moral vreči na koš. Kapo dol možu, ki želi zmagati in je sprejel pravilno odločitev. To počne skozi celotno kariero. Hvaležen sem, da ga imamo. Seveda je konec njegovega niza tekem z desetimi doseženimi točkami, a če ga vprašate, vam bo povedal, da je zmaga pomembnejša od točk."

James: Še se lovim

Izkušeni James, za katerega je to že 23. sezona v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, je sicer izpustil uvodnih 14 tekem zaradi poškodbe. Ker je manjkal tudi velik del pripravljalnega obdobja, trenutno, razumljivo, tudi telesno še ni tako pripravljen, kot bi si sam želel. "Še prihajam v ritem. To je moja šele šesta tekma. Še nikdar v svoji karieri nisem izpustil celotnega pripravljalnega obdobja, kaj šele, da bi izpustil uvodnih 14 tekem redne sezone. Še naprej lovim svoj ritem, še posebej v napadu. Vem, da še zmeraj lahko imam vpliv na igro, ko sem na parketu, a še naprej se lovim," je priznal James, ki trenutno na tekmo dosega 14 točk, kar je sicer najnižje povprečje v njegovi karieri.

košarka liga nba los angeles lakers lebron james austin reaves
