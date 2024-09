LeBronov sin bo večino sezone verjetno preživel v razvojni ligi

Košarkarska legenda LeBron James bo pri 39 letih začel svojo že 22. sezono v ligi NBA, skupaj s sinom Bronnyjem Jamesom pa bo predstavljal prvi dvojec oče - sin na istem parketu v severnoameriški profesionalni ligi.

"Ničesar nismo načrtovali glede prvih skupnih minut," je pojasnil J. J. Redick ameriškim medijem, ki so ga na novinarski konferenci vztrajno spraševali, kdaj in kako bo prišlo do tega, da bi v ligi skupaj hkrati zaigrala oče in sin.

"Za zdaj se nismo odločili za določen scenarij. Prej je potrebna razprava, ko se bomo zbrali vsi skupaj z Bronnyjem in LeBronom, ki morata sodelovati pri teh pogovorih," meni Redick pred veliko uverturo, ko bodo Lakers svojo sezono odprli 22. oktobra v domači dvorani proti Minnesota Timberwolves.

19-letni Bronny James, ki so ga junija na naboru lige NBA jezerniki izbrali na 55. mestu, bo kljub slavnemu očetu najverjetneje večino sezone preživel v nižji G-ligi, razvojnem prvenstvu NBA.