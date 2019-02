LeBronova ekipa s preobratom do zmage na All Stars

Team LeBron se je moral v zadnji četrtini – na odmor sta ekipi odšli z izidom 95 : 82 v korist Giannisa – posvetiti obrambi, da je naredil preobrat. Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton in Paul George, ki so ob Dirku Nowitzkem gospodarili tri četrtine, v zadnjih dvanajstih minutah niso zaustavili Damiana Lillarda, Klaya Thompsona in Kevina Duranta.

Tekmo so zaznamovale trojke. Skupaj sta jih ekipi vrgli kar 167. Ekipa Giannis jih je metala 27 : 77, ekipa LeBron pa 35 : 90. Stephen Curry in Damian Lillard sta jih na primer vrgla kar 17, najbolj pa je navdušil Dirk Nowitzki, ki je zadel vse tri svoje poskuse. Slovenija je imela drugo leto zapored svojega predstavnika na vikendu All Stars. Lani je kot rezerva na osrednji tekmi vseh zvezd zaigral Goran Dragić – v enajstih minutah je dosegel dve točki, letos pa se je na tekmi vzhajajočih zvezd in naslednji dan na spretnostnem poligonu preizkusil Luka Dončić.