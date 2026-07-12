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Košarka

Led je prebit, pred domačimi navijači to še toliko več pomeni

Ljubljani, 12. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.D. Lu.M
Slovenija - Češka

Slovenska reprezentanca je na najboljši možen način otvorila domači Eurobasket U20. Varovanci Danijela Radosavljevića so na uvodni tekmi z lahkoto odpravili Čehe, ki niso bili kos borbenosti in discipliniranosti naših košarkarjev. Ti so pred domačim občinstvom prebili led, danes pa jih čaka derbi skupine proti Izraelu. Prenos na Kanalu A in VOYO od 18.20 dalje.

Slovenija - Češka
Slovenija - Češka
FOTO: Luka Kotnik

Že od prve minute je bilo jasno, da bo zmaga na uvodnem srečanju proti Češki romala v roke domače slovenske reprezentance. Mladi košarkarji so vse od prve minute diktirali tempo igre in nasprotnikom niso pustili niti sanjati o morebitnem povratku. Nekoliko presenetljiva je bila odločitev selektorja Danijela Radosavljevića, da v prvo peterko ne uvrsti enega najobetavnejših slovenskih košarkarjev Marka Padjena, ki je na srečanju navdušil z 11 točkami, osmimi asistencami in kar petimi ukradenimi žogami. Mladi Kosežan, ki je v minuli sezoni nosil dres ljubljanske Ilirije, je bil po uvodni zmagi pričakovano in upravičeno zelo zadovoljen.

"Zagotovo je na prvi tekmi vedno prisotna nekakšna nervoza, saj je treba prebiti led. Kljub temu da so bile priprave nekoliko specifične, saj se nas je nekaj ekipi priključilo naknadno, smo na srečanje vstopili v dobri formi. Jasno je, da se nam je odvalil kamen od srca, saj smo videli, da naš načrt deluje. Izvajali smo vse stvari, na katere smo bili pozorni pred začetkom. V nadaljevanju bo lažje tudi zaradi navijačev. Danes se jih je zbralo veliko, za kar bi jih rad pohvalil in se jim obenem zahvalil," je povedal mladenič, ki bo kariero nadaljeval onkraj Atlantika, kjer bo nosil dres ekipe Murray State.

Poleg Padjena je navdušil tudi najboljši slovenski strelec Lovro Bolhar, ki je vpisal 18 točk. Mladi branilec je bil odličen tudi z razdalje, zadel je namreč tri od štirih metov za tri točke. "Počutim se zelo dobro, na igrišču sem res užival. Morda bi lahko v igro več vključeval tudi soigralce, to bom poskušal na naslednjih tekmah popraviti," je povedal Bolhar, ki je razkril tudi navodila selektorja pred uvodno tekmo domačega evropskega prvenstva: "Zahteval je, da smo borbeni in dobri v obrambi, saj to pripelje tudi do dobre igre v napadu. Nismo jim pustili prostora za dihanje, bili smo tudi agresivnejši. Vse njegove zahteve smo izpolnili."

Tudi Radosavljević je bil s prvo predstavo svojih varovancev zadovoljen: "Rad bi čestital fantom. Tekma je bila morda na papirju lahka, a vedeli smo, da bomo morali biti dosledni, saj gre za ekipo, ki igra neobičajno košarko. To smo tudi izpolnili. Ta zmaga nam bo vlila samozavest, zaradi katere bo nadaljevanje tekmovanja lažje."

Radosavljević je zelo uspešno prestal ognjeni krst na domačem evropskem prvenstvu. Jasno je, da nobeni zmagi ne gre gledati v zobe, a češka reprezentanca res ne velja za košarkarsko velesilo. Situacija bo drugačna že danes, ko bo Slovencem nasproti stala ekipa Izraela. 35-letni slovenski selektor se strinja, da bo šlo za derbi skupine: "Izraelci zagotovo veljajo za favorite proti Romuniji. Najverjetneje bo šlo za derbi skupine. S to generacijo smo že dvakrat igrali proti njim in obakrat smo bili uspešni. Slovijo po tem, da zelo veliko spreminjajo obrambo. Poleg tega so zelo agresivni in se poslužujejo izredno hitre košarke."

Današnji obračun skupine D proti Izraelu si boste lahko zopet ogledali na Kanalu A in VOYO. S prenosom začnemo ob 18.20.

eurobasket u20 slovenija češka padjen bolhar radosavljević

Slovenski košarkarski upi na uvodni tekmi odpihnili Čehe

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