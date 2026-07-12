Led je prebit, pred domačimi navijači to še toliko več pomeni

Že od prve minute je bilo jasno, da bo zmaga na uvodnem srečanju proti Češki romala v roke domače slovenske reprezentance. Mladi košarkarji so vse od prve minute diktirali tempo igre in nasprotnikom niso pustili niti sanjati o morebitnem povratku. Nekoliko presenetljiva je bila odločitev selektorja Danijela Radosavljevića , da v prvo peterko ne uvrsti enega najobetavnejših slovenskih košarkarjev Marka Padjena , ki je na srečanju navdušil z 11 točkami, osmimi asistencami in kar petimi ukradenimi žogami. Mladi Kosežan, ki je v minuli sezoni nosil dres ljubljanske Ilirije, je bil po uvodni zmagi pričakovano in upravičeno zelo zadovoljen.

"Zagotovo je na prvi tekmi vedno prisotna nekakšna nervoza, saj je treba prebiti led. Kljub temu da so bile priprave nekoliko specifične, saj se nas je nekaj ekipi priključilo naknadno, smo na srečanje vstopili v dobri formi. Jasno je, da se nam je odvalil kamen od srca, saj smo videli, da naš načrt deluje. Izvajali smo vse stvari, na katere smo bili pozorni pred začetkom. V nadaljevanju bo lažje tudi zaradi navijačev. Danes se jih je zbralo veliko, za kar bi jih rad pohvalil in se jim obenem zahvalil," je povedal mladenič, ki bo kariero nadaljeval onkraj Atlantika, kjer bo nosil dres ekipe Murray State.

Poleg Padjena je navdušil tudi najboljši slovenski strelec Lovro Bolhar, ki je vpisal 18 točk. Mladi branilec je bil odličen tudi z razdalje, zadel je namreč tri od štirih metov za tri točke. "Počutim se zelo dobro, na igrišču sem res užival. Morda bi lahko v igro več vključeval tudi soigralce, to bom poskušal na naslednjih tekmah popraviti," je povedal Bolhar, ki je razkril tudi navodila selektorja pred uvodno tekmo domačega evropskega prvenstva: "Zahteval je, da smo borbeni in dobri v obrambi, saj to pripelje tudi do dobre igre v napadu. Nismo jim pustili prostora za dihanje, bili smo tudi agresivnejši. Vse njegove zahteve smo izpolnili."