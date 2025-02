Legenda lige NBA: Med Luko in LeBronom ne bo steklo

Prestop Luke Dončića k Los Angeles Lakers, ki je pretresel celotni košarkarski svet, še vedno odmeva. O presenetljivi potezi Dallasa je spregovorila tudi legenda lige NBA Charles Barkley, ki dela kot strokovni košarkarski analitik pri televiziji TNT. Američan je prepričan, da je imel Dallas dobre razloge za zgodovinski posel in verjame, da bo Anthony Davis zanje dobra okrepitev, močne dvome pa ima glede kemije med Dončićem in zvezdnikom Lakersov LeBronom Jamesom.

Odhod Luke Dončića v Los Angeles ostaja v središču pozornosti vseh športnih navdušencev. Eden izmed tistih, ki posebej jasno in glasno izraža svoje mnenje o zgodovinskem prestopu, je nekdanji košarkar, sedaj pa priznan košarkarski analitik Charles Barkley. "Edini, ki zares poznajo Luko Dončića, so ljudje v Dallas Mavericks. Oni so bili z njim več let, vsak dan. Je odličen igralec, toda mi lahko govorimo v prazno ... Oni pa morajo vedeti nekaj, česar mi ne vemo," je prepričana legenda lige NBA.

Kot so za ESPN povedali viri iz Dallasa, so imeli pri Mavericksih pred podaljšanjem pogodbe z Ljubljančanom veliko pomislekov zaradi Dončićeve fizične pripravljenosti in pogostih poškodb, kar 61-letnega Američana ne preseneča. Dončić ima v letošnji sezoni namreč ogromno težav s poškodbami, izpustil je več tekem, kot jih je odigral, z igrišč pa je odsoten že vse od božiča.

"Poškodoval se je, vsi se pritožujejo o njegovem fizičnem stanju. 'Ne pride v pravo formo, ne blesti v obrambi. Mu zaupamo?' so se spraševali v Dallasu. Ko mu enkrat ponudiš petletno pogodbo za 350 milijonov dolarjev, si z njim obtičal do konca življenja," razmišlja priznani košarkarski analitik.

Barkleya je pri odmevnem poslu presenetilo predvsem to, da je Dallas kontaktiral zgolj Lakerse. Dončića, Maxija Klebra in Markieff Morrisa so menjali za Anthonyja Davisa in Maxa Christieja.

"Dva vidika te menjave sta šokantna. Da so zvezdnika menjali za zvezdnika in da niso niti poizvedovali, kdo bo ponudil največ. Preprosto so sklenili hiter posel z Lakersi in to je bilo to. Ampak res je, da so dobili vrhunskega igralca," priznava.

Čeprav je Dončićev talent nesporen, pa Američan meni, da se slovenski as z LeBronom Jamesom na igrišču ne bo ujel. "Med njim in LeBronom ne bo steklo. Ne razumite me napak, oba sta odlična košarkarja, toda oba želita imeti žogo pri sebi ves čas. Luka se brez žoge ne premika, LeBron tudi ne. Ko bosta zaigrala skupaj, bo prišlo do vedno večjih težav. Zanimivo bo videti, kako se bo to izšlo," napoveduje Barkley, ki meni, da je za Jamesa najboljše, da se pridruži Golden State Warriors in moči združi s Stephom Curryjem.

