Košarka

Legenda Mavsov: 'Dončić se bo nekega dne vrnil v Dallas'

Los Angeles, 02. 06. 2026 13.35 pred 1 uro 3 min branja 6

A.V.
A.V.
Luka Dončić

Legenda košarkarske franšize Dallas Mavericks, Derek Harper, je v oddaji "Run It Back on FanDuel TV" postregel z drzno napovedjo, da se bo slovenski virtuoz Luka Dončić nekega dne upokojil v dresu nekdanjih prvakov lige NBA. S tem je navijačem Mavsov vlil upanje, da se bo eden najbolj priljubljenih košarkarjev v zgodovini omenjene franšize vrnil v Teksas.

"Mislim, da se bo na koncu upokojil kot Maverick, takšen občutek imam glede Luke in Dallasa," je med drugim dejal Derek Harper, svoj čas tudi sam član prvakov lige NBA iz leta 2011. "Dallas kot mesto in Luka sta tudi po njegovem odhodu v Kalifornijo ostala povezana. Pa naj je komu to všeč ali ne," nadaljuje Harper.

To je precej drzna trditev, sploh če upoštevamo, da Luka Dončić očitno uživa v igranju za Los Angeles Lakerse, s katerimi je lani poleti podaljšal pogodbo. Od ene od najbolj šokantnih menjav v zgodovini lige NBA je minilo manj kot leto in pol, a Harper verjame, da bo številka 77 ponovno nosila dres Dallasa.

Harper je za Maverickse igral 11 sezon in pol, danes pa je eden od petih igralcev, katerih dres visi pod stropom dvorane American Airlines Center. Po naboru leta 1983 je postal eden najbolj kultnih igralcev iz zgodnjih dni Dallasa, zato ima njegovo mnenje zagotovo precejšnjo težo.

Že leta sodeluje z organizacijo tudi kot strokovni komentator televizijskih prenosov, zato je Lukovo kariero spremljal od blizu kot malokdo. Razume, koliko je Dončić pomenil Mavericksom in obratno, prav to pa Dallasu daje upanje, da jim nekega dne uspe nemogoče in ga znova pripeljejo v Teksas.

Luka Dončić se bo po besedah legendarnega člana Mavsov Dereka Harperja nekega dne zagotovo vrnil v Dallas.
FOTO: Profimedia

Dončić ima v svojem srcu očitno še vedno posebno mesto za Maverickse, zato bi bilo povsem smiselno, da se sčasoma vrne in združi moči s Cooperjem Flaggom. Nico Harrison in Jason Kidd, dve ključni osebnosti pri zloglasni menjavi, ki ga je poslala k Lakersom, sta preteklost, kar Dallasu ponuja novo priložnost, da Dončića vnovič privabi v svoje vrste.

"Projekt 2028" v Dallasu prinaša upanje

Lukova vrnitev "na velika vrata" bi se dejansko lahko zgodila že naslednje poletje. Dončić ima po koncu naslednje sezone v pogodbi igralsko možnost (player option) – če jo zavrne, bi ga Dallas lahko skušal privabiti. Številni navijači Mavericksov so morebitni Lukov povratek prek trga prostih igralcev že poimenovali "Projekt 2028", in ta scenarij ni tako nor, kot se sliši.

Luka Dončić je globoko zasidran v srca navijačev Dallasa.
FOTO: AP

Če se to domnevo uresniči, bi se navijači z vsega sveta v množicah začeli vračati k Mavericksom. Mnogi so namreč izgubili ljubezen do ekipe, ko je bil Dončić zamenjan v Los Angeles. Čeprav je izbor Flagga na naboru nekatere izmed njih privabil nazaj, se to zagotovo ni zgodilo z vsemi.

Najzvestejši privrženci so bili strti, ko se je Harrison odločil obupati nad Dončićem manj kot leto dni po tem, ko je Dallas popeljal do prvega finala lige NBA po letu 2011, in stvari brez njega niso več iste. V srcih mnogih ostaja praznina, a če se Harperjeva napoved uresniči, bi imeli Mavericksi znova priložnost postati ena najboljših ekip v ligi.

Cooper Flagg bo skušal zapolniti vrzel, ki je zazevala po šokantnem odhodu Luke Dončića k Lakersom.
FOTO: Profimedia

Dončićeva kreativnost, združena s Flaggovo obrambo in sposobnostjo drugega organizatorja igre, bi Dallasu prinesla enega najboljših dvojcev v ligi. To pa je poteza, ki bi dvignila celotno ligo NBA na noge.

Tudi če se Dončić ne vrne leta 2028, kot upajo mnogi ljubitelji košarke onkraj Atlantika, bi se to še vedno lahko zgodilo kdaj kasneje. Harper iskreno verjame, da bo Luka nekega dne spet Maverick, in če eden najboljših igralcev v zgodovini franšize verjame v to, imajo tudi navijači razlog za upanje.

košarka liga nba dallas mavericks luka dončić derek harper

PSIHOTERAPEVT
02. 06. 2026 14.58
Jaz pa mislim, da bo zakljucil v RM
Amor Fati
02. 06. 2026 14.58
Jz pa to verjamem, ker je boljši v rednem delu kot pa v končnici, torej zagotovo bolj narejen za redni del, kot pa za zaključni del. Počasi ga bodo tudi v Los Angelesu imeli dovolj. Tedaj bo pa naslednja mozna destinacija ali Miami ali Dallas. Ampak prej Dallas kot Miami, ker Miami dejansko cilja na prstan.
športnik66
02. 06. 2026 14.53
Glede na odnos kluba Dallas do Luke Dončića, bi bil res nor, da še kadarkoli igral za njih. Moja napoved: še 5-6 let v Lakersih, potem pa v Rim, igrati za "svoj" klub, v katerega je vložil kar nekaj mio $ letos.
Teflonka
02. 06. 2026 14.47
Nikoli ne reci nikoli,ampak to...nikoli!
Andree
02. 06. 2026 14.16
Takrat bodo že v Las Vegasu
DihtKomentator
02. 06. 2026 14.14
kaksen članek, pa to svet ni videl, ko to bereš si skoraj zlomis jezik ceprav beres v tisini
