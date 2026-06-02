Legenda Mavsov: 'Dončić se bo nekega dne vrnil v Dallas'

"Mislim, da se bo na koncu upokojil kot Maverick, takšen občutek imam glede Luke in Dallasa," je med drugim dejal Derek Harper, svoj čas tudi sam član prvakov lige NBA iz leta 2011. "Dallas kot mesto in Luka sta tudi po njegovem odhodu v Kalifornijo ostala povezana. Pa naj je komu to všeč ali ne," nadaljuje Harper. To je precej drzna trditev, sploh če upoštevamo, da Luka Dončić očitno uživa v igranju za Los Angeles Lakerse, s katerimi je lani poleti podaljšal pogodbo. Od ene od najbolj šokantnih menjav v zgodovini lige NBA je minilo manj kot leto in pol, a Harper verjame, da bo številka 77 ponovno nosila dres Dallasa.

Harper je za Maverickse igral 11 sezon in pol, danes pa je eden od petih igralcev, katerih dres visi pod stropom dvorane American Airlines Center. Po naboru leta 1983 je postal eden najbolj kultnih igralcev iz zgodnjih dni Dallasa, zato ima njegovo mnenje zagotovo precejšnjo težo. Že leta sodeluje z organizacijo tudi kot strokovni komentator televizijskih prenosov, zato je Lukovo kariero spremljal od blizu kot malokdo. Razume, koliko je Dončić pomenil Mavericksom in obratno, prav to pa Dallasu daje upanje, da jim nekega dne uspe nemogoče in ga znova pripeljejo v Teksas.

Luka Dončić se bo po besedah legendarnega člana Mavsov Dereka Harperja nekega dne zagotovo vrnil v Dallas. FOTO: Profimedia

Dončić ima v svojem srcu očitno še vedno posebno mesto za Maverickse, zato bi bilo povsem smiselno, da se sčasoma vrne in združi moči s Cooperjem Flaggom. Nico Harrison in Jason Kidd, dve ključni osebnosti pri zloglasni menjavi, ki ga je poslala k Lakersom, sta preteklost, kar Dallasu ponuja novo priložnost, da Dončića vnovič privabi v svoje vrste.

"Projekt 2028" v Dallasu prinaša upanje

Lukova vrnitev "na velika vrata" bi se dejansko lahko zgodila že naslednje poletje. Dončić ima po koncu naslednje sezone v pogodbi igralsko možnost (player option) – če jo zavrne, bi ga Dallas lahko skušal privabiti. Številni navijači Mavericksov so morebitni Lukov povratek prek trga prostih igralcev že poimenovali "Projekt 2028", in ta scenarij ni tako nor, kot se sliši.

Luka Dončić je globoko zasidran v srca navijačev Dallasa. FOTO: AP

Če se to domnevo uresniči, bi se navijači z vsega sveta v množicah začeli vračati k Mavericksom. Mnogi so namreč izgubili ljubezen do ekipe, ko je bil Dončić zamenjan v Los Angeles. Čeprav je izbor Flagga na naboru nekatere izmed njih privabil nazaj, se to zagotovo ni zgodilo z vsemi. Najzvestejši privrženci so bili strti, ko se je Harrison odločil obupati nad Dončićem manj kot leto dni po tem, ko je Dallas popeljal do prvega finala lige NBA po letu 2011, in stvari brez njega niso več iste. V srcih mnogih ostaja praznina, a če se Harperjeva napoved uresniči, bi imeli Mavericksi znova priložnost postati ena najboljših ekip v ligi.

Cooper Flagg bo skušal zapolniti vrzel, ki je zazevala po šokantnem odhodu Luke Dončića k Lakersom. FOTO: Profimedia