Legenda ostaja v Beogradu: Teodosić športni direktor Crvene zvezde

"S tem imenovanjem začenjam novo poglavje v življenju. Ne želim ničesar obljubiti, trudil se bom, da bodo moja dejanja zapisana v zgodovino kluba," je ob tem dejal 39-letni Miloš Teodosić. Teodosić je igral za Crveno zvezdo od 2023 do 2025 in z njo postal prvak lige Aba ter osvojil srbsko prvenstvo ter dve pokalni tekmovanji v Srbiji.
V evroligi je bil prvak 2016 s CSKA Moskvo, 2010 je v dresu Olympiakosa prejel naziv MVP evrolige, z reprezentanco pa je osvojil srebrne medalje na OI 2016, SP 2014 in EP 2009. Teodosić je na mestu športnega direktorja nasledil Milana Dozeta, ki je to vlogo opravljal od 2021.
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