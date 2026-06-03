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Legenda ostaja v Beogradu: Teodosić športni direktor Crvene zvezde

Beograd, 03. 06. 2026 17.19 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Miloš Teodosić v novi vlogi športnega direktorja Crvene zvezde

Nekdanji srbski košarkarski reprezentant Miloš Teodosić je novi športni direktor Crvene zvezde, je danes sporočil klub, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Teodosić je lani končal igralsko kariero v dresu Crvene zvezde, to pa bo njegova prva funkcija zunaj parketa.

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"S tem imenovanjem začenjam novo poglavje v življenju. Ne želim ničesar obljubiti, trudil se bom, da bodo moja dejanja zapisana v zgodovino kluba," je ob tem dejal 39-letni Miloš Teodosić. Teodosić je igral za Crveno zvezdo od 2023 do 2025 in z njo postal prvak lige Aba ter osvojil srbsko prvenstvo ter dve pokalni tekmovanji v Srbiji.

V evroligi je bil prvak 2016 s CSKA Moskvo, 2010 je v dresu Olympiakosa prejel naziv MVP evrolige, z reprezentanco pa je osvojil srebrne medalje na OI 2016, SP 2014 in EP 2009. Teodosić je na mestu športnega direktorja nasledil Milana Dozeta, ki je to vlogo opravljal od 2021.

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