Legendarni Calipari: Davis mi je po rednem delu rekel, naj me ne skrbi

Strateg, ki že od leta 2009 sedi na klopi Kentuckyja, je nadaljeval: "Spomnim se, ko sem Anthonyja Davisa po začetku igranja v mehurčku, ko so Lakersi trikrat zmagali in kar petkrat izgubili, vprašal, ali bi me moralo skrbeti. Odvrnil mi je, da ne, saj se prava košarka začne šele v končnici. Seveda je vedel."

"Naj najprej čestitam Miamiju za neverjetno sezono in predstave v končnici. Bam Adebayo in Tyler Herro , ponosen sem na vaju, a celotna ekipa je pokazala, kako je treba držati skupaj. Tudi Erik Spoelstra in Pat Riley (trener oziroma predsednik Heatov, op. a.) si zaslužita posebno pohvalo," je zapis na Twitterju začel John Calipari .

"Čestitke njemu inRajonu Rondu, pa tudi vsem ostalim iz franšize. Njihova volja do zmage in tekmovalni duh sta nekaj posebnega. In kakšno delo je opravil trenerFrank Vogel."

"Pa še nekaj za Davisa. Leta 2012 si to naredil za našo zvezno državo, za našo univerzo, za naš program, zame in za mojo družino. Zlati medalji (z OI 2012 in SP 2014, op. a.) sta bili za našo državo. In sedaj si še prvak NBA. Kaj sploh še lahko sledi? Še več naslovov!" je zaključil legendarni Calipari.