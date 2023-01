Legendarni Dule: Ne znam povedati, kako veliko mi to pomeni

V ljubljanskih Stožicah so na košarkarski tekmi lige ABA med Cedevito Olimpijo in podgoriško Budućnostjo ob polčasu priredili slovesnost, na kateri je 5000 gledalcev spremljalo upokojitev dresa legendarnega Dušana Hauptmana. Med odmorom so pod strop dvorane Stožice obesili dres s številko 10 dolgoletnega kapetana, ki je bil član ljubljanskega kluba od leta 1982 do 1998.

Eden in edini Dušan Hauptman je skoraj celotno kariero preživel v dresu ljubljanske Olimpije. V slovensko prestolnico se je iz Celja preselil leta 1982 in tam ostal 16 sezon. Kot igralec in trener je z ljubljanskim klubom osvojil sedem naslovov slovenskega državnega prvaka in šest pokalnega zmagovalca, bil pa je tudi eden ključnih igralcev ob največjem uspehu kluba v zgodovini, naslova v evropskem pokalu pokalnih zmagovalcev 1994."Ob omembi imena Dušan Hauptman vsak najprej pomisli na popoln met, ki je vrsto let rešetal mrežice tekmecev ljubljanskih košarkarjev. Naslednja misel je zagotovo majica pod dresom, ki jo je Hauptman zaradi prepovedi sčasoma moral prenehati nositi, a mu je vsa ta leta prinašala srečo," so ob napovedani upokojitvi zapisali na spletni strani Cedevite Olimpije.

icon-expand Tudi člani organizirane navijaške skupine Green Dragons so izjemoma prišli v stožensko dvorano, da bi na svoj način počastili upokojitev kultne desetice, ki jo je 16 polnih sezon nosil legendarni kapetan takratnih Iskre, Smelta in Uniona Olimpije Dušan Hauptman. FOTO: Luka Kotnik

Slovesnost na sredini igrišča, ki so jo popestrili tudi člani navijaške skupine Green Dragons; ti zdaj ne hodijo več na košarkarske tekme, a so naredili izjemo, je bila vrhunec popoldneva v Stožicah. Hauptmanov dres so dvignili ob bok številki 13 Iva Daneua in številki 12 Marka Milića. "Vesel sem, da je prišlo toliko nekdanjih soigralcev, Green Dragons, prijatelji, družina ... Vsi moji so na tej tekmi in to je tisto ... Ne znam povedati, kako veliko mi to pomeni," je med drugim povedal Hauptman.

icon-expand Številni nekdanji igralci in trenerji košarkarske Olimpije so se prišli poklonit legendarnemu Duletu. FOTO: Luka Kotnik