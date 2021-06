Legendarni grški košarkar Spanulis končal kariero

Najboljši igralec Evrope je bil leta 2012 in 2013, rekordnih osemkrat je bil član najboljše peterke evrolige, v kateri je dosegel največ točk med vsemi doslej, leta 2020 pa je bil izbran za najboljšega košarkarja prejšnjega desetletja v tem tekmovanju.

Večino kariere je igral za Panathinaikos in Olympiacos, v sezoni 2006/2007 pa tudi v NBA za Houston Rockets. "Že nekaj časa nazaj sem predsedniku kluba (Olympiacos) povedal, da je prišel čas, da zaključim to poglavje svoje kariere. Zahvalil sem se jim za vse kar smo dosegli skupaj. Bila je težka odločitev, ampak nisem žalosten. Olympiakos mi je bil usojen in moje najlepše pristanišče," je v sporočilu na instagramu zapisal legendarni grški organizator igre.