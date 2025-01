Legendarni košarkar udaril po Dončiću: 'V mojem času bi ga nekdo ubil'

Evropsko in ameriško košarko številni strokovnjaki in ljubitelji košarke primerjajo že desetletja. S starega kontinenta redno letijo kritike na stil igre v ligi NBA, sploh v zadnjih letih. V dolgo vrsto kritikov na račun stanja igre ameriški ligi se je zdaj postavil tudi nekdanji košarkar Jugoplastike, Vitrusa, Boston Celtics, Panathinaikosa in Olympiakosa Dino Rađa .

"Nedavno me je sin vprašal, če sem videl eno od akcij Luke Dončića, in usedel sem se ter si jo ogledal. V sedmih ali osmih sekundah sem videl devet preigravanj, tri lažne mete, trike, vhod v prostor pod obročem in nihče ni pomagal v obrambi. Kaj bi se zgodilo v mojem času? Nekdo bi ga zagotovo 'ubil'. Ljudje, kot so (Charles) Barkley, (Charles) Oakley, (Anthony) Mason in (Bill) Laimbeer, bi mu 'odtrgali' glavo. Prideš pod koš in nakažeš met? Tvoja glava bo letela z ramen. A svet se je spremenil. NBA me spominja na tekme All-Star," je bil izjemno kritičen nekdanji center, ki je v dresu Hrvaške leta 1992 osvojil srebrno olimpijsko medaljo.

A tu se ni ustavil. "Košarkarji brez razloga napihujejo statistiko. Nekaterim ljudem je to všeč, druge pa to ne zanima, živimo v takem obdobju. Nekatere stvari so boljše, druge niso. Mislim, da liga NBA ni boljša, kot je bila v mojem času, jaz pa raje gledam Evroligo. Ne spomnim se, kdaj sem se nazadnje usedel in si ogledal tekmo NBA," je dodal nekdanji center, ki je na 224 tekmah v ligi NBA v povprečju dosegal 16,7 točke in 8,4 skoka.