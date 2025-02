'Bojim se, da bo v LA-ju zmanjkalo žog v napadu'

Trikrat je bil imenovan za najkoristnejšega igralca lige v rednem delu sezone in prav tolikokrat prejel nagrado za MVP finala. Dvanajstkrat je nastopil na tekmi zvezd in bil dvakrat MVP te ekshibicijske tekme.

To je uspelo tudi Michaelu Jordanu in LeBronu Jamesu , slednji pa se je maja 2022 zapisal v zgodovino kot prvi aktivni košarkar z milijardo na računu.

"Vsi se radi obregnejo ob njegovo obrambo, a jaz mislim, da je Luka kar korekten obrambni igralec. Sploh če je njegov voljni trenutek na pravi ravni," je prepričan Johnson, ki je o Dončićevih napadalnih kvalitetah govoril z izbranimi besedami, a ... "Luka dela čudeže v napadu. Predvsem to mi je všeč, da dela soigralce boljše. A to le pod pogojem, da se vse vrti okoli njega, da ima skorajda v vsakem napadu nekje 60 do 70 odstotkov časa žogo v svojih rokah," je Johnson zgodbo zapeljal na tanek led.

"LeBron James, Luka Dončić in Austin Reeves so fantje, ki ljubijo žogo. So košarkarji, ki imajo radi napad pod kontrolo, zato je žoga večji del časa v njihovih rokah. Sprašujem se, kako si bodo vloge in minutažo porazdelili. Trenerja J. J. Reddicka čaka težko, da ne rečem nehvaležno delo. Bojim se, da bo v napadu zmanjkalo žog," je bil za konec slikovit Johnson.