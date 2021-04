Legendarni Isiah Thomas o Dončiću: Ko sem ga videl prvič, sem rekel 'vau'

"Organizator igre s takšno višino, s takšnim darom za podajanje žoge, obenem pa tako tekmovalen z izjemnim metom z razdalje. Ne predstavljam si, kako zelo dober bo, ko bo star 26 ali 27 let,"je v pogovoru za NBA Europe TVše nadaljeval legendarni Isiah Thomas. Ameriški košarkar je v ligi NBA pustil ogromen pečat: dvakrat je postal prvak s Pistonsi, pri katerih je preživel vso kariero, enkrat je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) finalne serije, dvakrat pa je bil tudi izbran za MVP-ja tekme zvezd.

Thomas se je – v skladu z virom pogovora – tokrat dotaknil številnih evropskih košarkarjev, ki so pustili velik pečat v ligi NBA. Med njimi je precej Balkancev. Poleg Luke Dončića je spregovoril tudi o letos morda celo najbolj vročem košarkarju lige – Srbu Nikoli Jokiću. "Moj prvi vtis o Jokiću je bil, da je nekoliko drugačen. Ni hiter, ne skoči visoko, toda je tam. In opravi svoje delo. Spominjam se, da sem o Jokiću govoril z nekdanjim košarkarjem Scottom Hastingsom(nekdanji član zasedbe Denver Nuggets, op. p.). Dejal mi je, da moram biti pozoren na tega fanta, saj bo spremenil pogled na centrsko pozicijo. Bolj ko sem ga gledal, bolj nadarjen se mi je zdel kot podajalec. Neverjetno nadarjen, točen pri podajah, zna podajati brez pogleda itd. On je 'prava roba'," je hvalnice Jokiću pel dvanajstkratni udeleženec tekme zvezd, ki danes šteje 59 let.