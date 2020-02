Legendarni Jordan: Ob Kobejevi smrti je umrl del mene

V nabito polnem Staples centru je potekala spominska slovesnost za tragično preminulim zvezdnikom košarkarske lige NBA Kobejem Bryantom in njegovo 13-letno hčerko Gianno, ki sta skupaj še s sedmimi ljudmi umrla v januarski nesreči helikopterja. s čustvenim nagovorom se je od "brata" poslovil tudi Michael Jordan, ki je v desetminutnem govoru spregovoril o odnosu s pokojno legendo.

Spominska slovesnost, ki jo je vodil sloviti komik Jimmy Kimmel, je bila nabita s čustvi, poleg njega pa so se na odru zvrstila številna zvezdniška imena, ki so se na svoj način poslovila od legendarnega Kobeja Bryanta. Med drugim so se s petjem od košarkarja poslovile Beyonce, Alicia Keys in Christina Aguilera, največ pozornosti pa sta s čustvenima govoroma vzbudila Kobejeva vdova Vanessa Bryantin legendarni Michael Jordan.

Michael Jordan in Kobe Bryant v času, ko je slednji šele dobro začenjal košarkarsko zgodbo z Lakersi. FOTO: AP

Eden največjih košarkarjev zadnjih desetletij je spregovoril o svojem odnosu s pokojnim Kobejem, ki je prešel vse od nadležnega do bratstva. Jordan je namreč v času, ko je Bryant začel pisati svojo košarkarsko pravljico, počasi končeval kariero. Takrat 17-letni Kobe je bil trdno odločen, da preseže Jordanove uspehe s Chicago Bullsi, česar pred javnostjo ni skrival. "Prav to je bilo tisto, kar sem oboževal pri tem mulcu, resnično oboževal. Ne glede na to, kje me je videl, vedno me je želel preseči," je o Bryantovi želji po presežkih dejal legendarni košarkar. "Ob Kobejevi smrti je umrl del mene" je s solzami v očeh dejal Jordan, ki je priznal, da sam sebe ni vajen gledati v tako čustveni luči. Ob tem se je pošalil na račun "memeja" z jokajočim Jordanom, ki je leta krožil po spletu: "Pa sem spet dober za nekaj let. Svoji ženi sem dejal, da ne bom sposoben narediti tega. Nisem se želel spet naslednja tri, štiri leta gledati na spletu. Toda tako Kobe vpliva name." Spominjal se je obdobja po koncu košarkarske poti, ko ga je Kobe v poznih večernih urah zasul s telefonskimi klici in sporočili. Prosil ga je za vse mogoče košarkarske nasvete, pa tudi nasvet, kako se vklopiti v igro trenerja Philla Jacksona, s katerim je Jordan šestkrat osvojil NBA.

Jordan o pokojnem prijatelju: "Tako na igrišču kot tudi pri očetovstvu Kobe ni varčeval z energijo. Vedno je dal vse od sebe." FOTO: AP

Vanessa Bryant, vdova pokojnega Kobeja Bryanta, je v ponedeljek na sodišču v Los Angelesu vložila tožbo proti podjetju, ki je imelo v lasti helikopter, s katerem sta se smrtno ponesrečila tudi njen soprog in hčerka Gianna.