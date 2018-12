Legendarni Jordan prisolil zaušnico Monku, ki se je prehitro veselil zmage Sršenov

Med čakanjem in pregledovanjem videoposnetka je lastnik franšize Hornets Michael Jordan, ki se lahko pohvali s šestimi šampionskimi prstani, okrcal Monka in mu prisolil zaušnico. Pravzaprav kar dve. Osramočeni Monk se je vsemu skupaj le kislo nasmehnil. Sodniki so nato koš priznali, a prisodili tehnično napako Monku, kar je pomenilo, da so imeli gostje na voljo še dodaten prosti met. Tega so zadeli in postavili končnih 108:107, saj v zadnjem napadu v 0,3 sekunde niso prišli do meta. Konec dobro, vse dobro za Charlotte Hornets.