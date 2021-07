Legendarni košarkar in trener o favoritih za olimpijsko zlato: Jugoslavija je vedno dobra

Trikratni zmagovalec severnoameriške lige NBA (1985, 1987 in 1988) in trener leta 2008 Byron Scott je po presenetljivih porazih ameriške izbrane vrste proti Nigeriji ter Avstraliji dejal: "Poraz proti Nigeriji je največji spodrsljaj v zgodovini ameriške košarke. Me pa ne skrbi, to so le pripravljalne tekme. Ekipa je polna zvezdnikov, ki se morajo naučiti igrati drug z drugim, saj gre za ekipen in ne posamičen šport. Ekipo vodita odličen trener (Gregg Popovich) in strokovni štab, tako da res nisem niti malo zaskrbljen. Je pa res, da olimpijska zlata medalja za ZDA ni več samoumevna, mnogo je dobrih reprezentanc, ki lahko zmagajo."

Novinar je pogovor nadaljeval z vprašanjem, katere države so po njegovem mnenju še kandidatke za osvojitev olimpijskega zlata, in Scott je odgovoril: "Francija je letos dobra, Jugoslavija je vedno dobra, Rusija prav tako ... Vedno ena reprezentanca preseneti, letos bi to lahko bila na primer Kitajska." 60-letnik je bil na vprašanje očitno nepripravljen in je razmišljal še o času, ko je še sam igral košarko, saj Jugoslavija že nekaj časa ne obstaja več, Rusija in Kitajska pa na letošnjih olimpijskih igrah v košarki ne bosta nastopili.