Legendarni Magic Johnson sporoča Dončiću: To ni Dallas

V mestu angelov ni prostora za povprečnost, še posebej ne, ko nosiš dres franšize, kot je Los Angeles Lakers. To je jasno dal vedeti legendarni Magic Johnson, ki je v oddaji "First Take" na ESPN brez dlake na jeziku komentiral pričakovanja, ki jih ima Los Angeles do svojih košarkarskih ikon. Tokrat se je neposredno dotaknil tudi slovenskega zvezdnika Luke Dončića.

"Luka mora razumeti, da to ni Dallas,"je legendarni Magic Johnson dejal z globokim vzdihom in nadaljeval: "Kobe (Bryant) nas je vodil do naslova, Shaq (O'Neal) nas je vodil do naslova, LeBron (James) nas je vodil. To pričakujemo od superzvezdnika." S tem je jasno nakazal, da od Luke Dončića, ki je lani v odmevnem prestopu iz Dallasa prišel v Los Angeles, pričakuje več – predvsem na področju fizične pripravljenosti in vloge vodje.

Čeprav je Dončić v prvih mesecih v dresu Lakersov navduševal z nekaj spektakularnimi predstavami, je ekipa sezono končala (pre)zgodaj - že v prvem krogu končnice proti Minnesoti. Kritike na račun Dončićeve pripravljenosti niso bile redke, kar naj bi bil tudi eden glavnih razlogov, zakaj so se v Dallasu odločili za šokantno menjavo.

"Ne bi ti smeli govoriti, da moraš biti v formi – to bi ti moralo biti samoumevno, še posebej, če si superzvezdnik," je Johnson dodal in opozoril, da je pred Dončićem odločilno poletje. Lakersi morajo gledati proti naslovu, in vsak igralec mora temu cilju popolnoma podrediti svojo pripravo.

Zahod je močnejši kot kadarkoli

Ob tem je Johnson opozoril še na širšo sliko – zahodna konferenca postaja vedno bolj neizprosna. Mlada ekipa Oklahome, obetavni Houston, nevarna Minnesota in prebujajoči se San Antonio, vsem dajejo jasno vedeti: brez vrhunske forme ni možnosti za naslov. Čeprav fotografije iz zadnjih tednov kažejo, da slovenski zvezdnik intenzivno trenira, bo šele začetek sezone 2025/26 pokazal, ali je res sprejel novo realnost v Los Angelesu.

