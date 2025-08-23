Legendarni NBA košarkar Shawn Kemp zaradi streljanja mesec dni v hišnem priporu

Petinpetdesetletni Shawn Kemp, ki je bil nekoč zvezda Seattle SuperSonics, je tedaj streljal na dva moška v avtomobilu, ki sta mu ukradla mobitel, nekaj športnih spominkov in par osebnih stvari. Kemp je roparja izsledil s pomočjo telefonskega signala.
Kemp je priznal krivdo, sodniku je dejal, da je streljal v samoobrambi, hkrati pa je dodal, da bi lahko situacijo rešil na mirnejši način. "Moral bi reagirati pametneje. Klic na policijo bi bila boljša rešitev," je dejal Kemp, ki pri streljanju ni bil najnatančnejši, saj ni nikogar poškodoval.
