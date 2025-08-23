Legendarni NBA košarkar Shawn Kemp zaradi streljanja mesec dni v hišnem priporu

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Učitelj se v šoli razjezi na učence in reče: "Vsak, ki je neumen, naj vstane!" Pa najprej nobeden ne vstane, pol se pa počasi Janezek dvigne s stola. Učitelj ga vpraša: "A ti misliš, da si neumen?" Janezek pa reče: "Ne, ampak nerodno mi je, ker samo vi stojite!"