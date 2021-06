Legendarni Obradović uradno prevzel zasedbo Partizana

Danes 61-letni Željko Obradović se je izkazal že kot igralec, postal je olimpijski podprvak (1988) in svetovni prvak (1990), ko je bil izvrsten organizator igre. Nato pa je bil še boljši trener, ima največ lovorik na stari celini, skupaj 63, med drugim je bil devetkrat prvak evrolige s petimi različnimi ekipami. Na selektorskem mestu je reprezentanco Jugoslavije (Srbije) popeljal do srebra na OI leta 1996 v Atlanti ter do zlatih medalj na SP 1998 in EP 1997.

Prvi naslov Evrolige je na trenerskem mestu osvojil prav s Partizanom leta 1992.