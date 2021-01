Shaq 'raztrgal' Hardna: Dali so mu vse, on pa ni naredil nič

"Če me moti način, na katerega je izsilil svoj odhod iz Houstona? Da in ne. Ena plat je poslovna plat košarke," je v vlogi strokovnega komentatorja televizijske mreže TNT povedal O'Neal. "Toda ko rečeš, da si mestu dal vse, to ni res. Povedal bom nekaj stvari, ne pozabite pa, da imam G-14 klasifikacijo, da lahko takšne stvari govorim," je nadaljeval O'Neal, ki je nato naštel številne Hardnove zahteve, ki so jih vodilni možje Houstona lahko slišali v letih skupnega sodelovanja.

Nastanek "velike trojice" pri Brooklyn Netsih, ki se jim je po Kyrieju Irvingu in Kevinu Durantu pridružil še zvezdnik Houston Rocketsov James Harden , ni navdušil Shaquilla O'Neala . O'Neala je razočaral način, na katerega se je od teksaških Raket poslovil eden največjih zvezdnikov lige, ki po njegovem mnenju v dobrih osmih letih ni storil niti približno dovolj za franšizo, s katero je imel do svojega slovesa sklenjeno celo četrto najdonosnejšo pogodbo v celotnem prvenstvu.

Nekoč je bil tudi sam kot Harden

"Prosil si za Dwighta Howarda. Dali smo ti ga, ni se izšlo. Prosil si za Chrisa Paula, dali smo ti ga. Prosil si za nekaj strelcev, dali smo ti jih. Prosil si za (Russella) Westbrooka, tvojega kolega še iz mlajših kategorij. Dali smo ti ga, ni se izšlo. In ko rečeš, 'dal sem vse', jaz pravim, da nisi. Zadnjih pet tekem, ko se je odločalo o izpadu iz končnice, je tvoj izkupiček 1–4, metal si 41-odstotno, 24-odstotno za tri, 32 podaj in 27 izgubljenih žog. Nekoč sem bil kot James. Prišel sem domov in se pritoževal: 'Ta ni naredil tega in onega ...' Moj oče, naj počiva v miru, pa mi je odvrnil: 'Kaj za vraga pa si naredil ti?' Ni naredil ničesar. Ni stopil v ospredje, ko bi moral stopiti v ospredje,"je bil neposreden O'Neal.

Človek tisočerih vzdevkov je še dodal, da pozna "veliko ljudi" v Houstonu, ki jih je Hardnovo slovo razveselilo. V letošnji sezoni si je 31-letni Američan sicer pri Raketah lahko obetal četrto najvišjo plačo v ligi NBA. Najkoristnejši igralec rednega dela sezone 2017/18 bi (oziroma tudi bo) v žep pospravil 34.036.753 evrov.

"Veste, ko si glavni, ko zaslužiš ves ta denar, 30 ali 40 milijonov (dolarjev, op. a.) na leto, je to velika odgovornost. Ko si ti glavni, imaš veliko odgovornost in vse je na tebi. Ko je napočil trenutek, da stopi v ospredje, tega ni naredil. Poznam veliko ljudi v Houstonu, ki so veseli, da ga ni več. Zdaj ima svojo majhno super ekipo in letos mora zmagati, če pa ne bo zmagal, bo to polom. Pika,"je bil jasen O'Neal.