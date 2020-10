Legendarni O'Neal in njegov prvi milijon: Porabil sem ga v eni uri

Eden od največjih športnikov vseh časov je torej razkril, da tudi tako veliko vsoto denarja ni težko porabiti v zelo kratkem času.

"Po podpisu prve prave pogodbe sem porabil milijon dolarjev v eni uri. To je bilo noro. Takoj sem si kupil nekaj luksuznih jeklenih konjičkov, nakit ... Zapravljal sem tako hitro in veliko, da so me klicali iz banke in me posvarili, da če bom nadaljeval v podobnem slogu, bom hitro pristal med brezdomci," je o svoji izkušnji z začetka poklicne športne poti v oddaji Shark Tank spregovoril nekdanji vrhunski košarkar, danes pa strokovni komentator tekem v Ligi NBA, Shaquille O'Neal.