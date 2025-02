Popovich se po kapi v aktualni sezoni morda ne bo vrnil na klop Spursov

Priljubljeni trener je decembra dejal, da si prizadeva za vrnitev na delo še to sezono. Vendar pa je ESPN, ki se sklicuje na vire iz lige, poročal, da Popovich verjetno ne bo več sodeloval na tekmah San Antonia do konca sezone ter da je njegova prihodnost v ligi "negotova".

Gregg Popovich ima 1390 zmag v rednem delu sezone in še 170 zmag v končnicah. V 29 sezonah na čelu strokovnega štaba je Spurs popeljal do petih naslovov prvaka NBA. Najboljši trener v zgodovini NBA po številu zmag se ni pojavil na klopi Spurs, odkar ga je 2. novembra zadela kap, kar je ekipa sprva opisala kot blago obliko kapi.

V decembrski zadnji izjavi za javnost se je Popovich zahvalil navijačem in kolegom za podporo, ki jo je prejel, in se pošalil, da si rehabilitacijsko osebje Spurs močno želi, da bi se vrnil k trenerskemu delu.

"Nihče ni bolj navdušen nad mojo vrnitvijo na klop kot nadarjeni posamezniki, ki so vodili moj proces rehabilitacije," je dejal Popovich, ki slovi po svoji odločnosti in tudi čemernosti. "Hitro so se naučili, da me ni mogoče trenirati."