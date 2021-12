Legendarni Reggie Miller s kritikami nad Dončića: Tako okroglega ga še nisem videl

Eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA, ki ni nikoli osvojil šampionskega prstana, Reggie Miller, danes deluje kot strokovni komentator tekem najelitnejšega košarkarskega tekmovanja na svetu. Tokrat se je z ostrimi kritikami spravil na Luko Dončića, češ da ga tako (pre)težkega še ni videl. Dončić je v izjavi po tekmi na kritike odgovoril, da se zaveda, da se mora izboljšati in da se je med premorom mogoče malce preveč sprostil.

icon-expand Luka Dončić je priznal, da mora izboljšati svojo fizično pripravljenost. FOTO: AP

Luka Dončić je izpustil štiri tekme Dallasa v aktualni sezoni. Dovolj zgovoren je podatek, da so Mavsi vse te štiri obračune izgubili.

"13 kilogramov preveč," pa po vse pogostejših kritikah na račun Dončićeve telesne pripravljenosti na začetku aktualne sezone lige NBA piše novinar ESPN-ja Tim MacMahon. Ta razkriva, da naj bi Dončić po poletnem premoru v ligo NBA letos in lani prišel s 117 kilogrami, kar je kar 13 kilogramov več, kot pravi uraden podatek, ki ga predstavlja franšiza Mavericks (104 kilogrami). Odmevajo tudi zadnje besede Reggieja Millerja, nekdanjega izvrstnega košarkarja in komentatorja za nacionalno televizijo TNT, med tekmo Dallasa in Brooklyna, ko so Mavsi znova – že petič zapored – klonili na domačem parketu. Zanimivo je, da je sicer prav Miller eden tistih, ki so Dončića oktobra, pred začetkom sezone, uvrščali v sam vrh kandidatov za osvojitev naziva najkoristnejšega košarkarja sezone (MVP).

"Mora shujšati" in "Tako težkega ga še nisem videl" sta izjavi, ki ju je Dončiću javno namenil Reggie Miller, dolgoletni član zasedbe Indiana Pacers. Za Dončića je začetek aktualne sezone lige NBA sicer precej poseben, drugačen od prejšnjih treh, potem ko je poleti igral tudi na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Litvi in nato še izjemno uspešno na olimpijskih igrah v Tokiu, ko je slovensko izbrano vrsto popeljal do senzacionalnega četrtega mesta, povsem blizu pa je bila celo srebrna medalja. Dončić je imel tako precej naporno poletje, po olimpijskih igrah pa si je privoščil nekaj oddiha, kar je razumljivo pripomoglo k temu, da v ZDA ni prišel najbolje fizično pripravljen.

"Ljudje bodo govorili o tem, tako ali drugače. Vem, da se moram izboljšati. Imel sem dolgo poletje. Igral sem na olimpijskih igrah, vzel sem si tri tedne dopusta in se malce sprostil, mogoče malce preveč. Vrniti se moram na pravo pot," je vse skupaj brez pretiranega vznemirjanja pokomentiral slovenski košarkarski virtuoz.

icon-link Najboljši trije posamezniki Dallasa v sezoni 2021/22 FOTO: Sofascore.com