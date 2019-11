Legendarni Russell po 44 letih sprejel prstan hrama slavnih

Danes 85-letni nekdanji vrhunski košarkar Bill Russell je ekipo Boston Celtics med letoma 1957 in 1969 vodil do rekordnih 11 naslovov lige NBA, sam pa je bil petkrat izbran za najkoristnejšega igralca lige. Med letoma 1966 in 1969 je bil tudi igralec in trener Bostona in tako postal prvi temnopolti trener v kateri koli izmed severnoameriških profesionalnih športnih lig.

Vrhunski center je postal prvi temnopolti zvezdnik, a je sam čutil, da ni on tisti, ki bi moral postati prvi temnopolti košarkar, ki bi ga sprejeli v hramu slavnih. To pa se je nekako spremenilo, ko so letos v hram slavnih NBA, ki se nahaja v v Springfieldu v zvezni državi Massachusetts, sprejeli Chucka Cooperja. Leta 1950 so Cooper, Earl Lloydin Nat Cliftonpostali prvi Afroameričani, ki so zaigrali v NBA, Cooper pa je bil celo prvi temnopolti košarkar, ki ga je klub izbral na naboru, in sicer ga je v drugem krogu izbral ravno Boston, kjer si je ime nato ustvaril Russell.

'Čutil, da si to zaslužijo drugi'

Russell, ki je ameriški reprezentanci pomagal tudi pri osvojitvi zlatega olimpijskega odličja leta 1956 v Melbournu, je prstan sprejel skupaj s prav tako upokojenima kolegoma Billom Waltonomin Alonzom Mourningomter košarkarico Ann Meyers.

"Na slovesnosti, na kateri so bili moja žena in bližnji prijatelji, smo A. Mourning, Ann Meyers, Bill Walton in drugi sprejeli prstan za vstop v košarkarski hram slavnih. Leta 1975 sem ga zavrnil, ker bi postal prvi temnopolti košarkar v hramu, in sem čutil, da si to zaslužijo že drugi pred mano. Lepo je videti napredek," je ob tem tvitnil Russell.

Russell, ki je v karieri dosegel 14.522 točk, 21.620 skokov in 4100 podaj, je leta 2011 prejel tudi ameriško predsedniško medaljo svobode za košarkarske dosežke in delovanje v gibanju za državljanske pravice.

