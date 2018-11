'Zanj ni bilo nobenega dvoma, da bo uspešen tudi v NBA'

V najmočnejši košarkarski ligi na svetu je zelo uspešno pot začel tudi slovenski 'dragulj' Luka Dončić, ki iz tekme v tekmo v dresu Dallasa potrjuje redko viden talent in mojstrstvo. In to pri vsega 19 letih, kar z navdušenjem ugotavlja tudi zelo uspešni strateg Žalgirisa iz Kaunasa Šarunas Jasikevičius, sicer tudi sam nekoč član moštev lige NBA - Indiana Pacersov in Golden State Warriorsov (med letoma 2005 in 2007).



"Dončić je že v zadnjih dveh sezonah v dresu Reala pokazal, za kako zrelega košarkarja gre. V Evropi je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Ampak ne v vlogi šestega, sedmega ali osmega košarkarja, temveč kot nosilec igre tako uglednega kolektiva. Vanj nikoli nisem podvomil, da mu tudi čez lužo ne bi uspelo opozoriti nase. Še več, prepričan sem, da ga tudi v Združenih državah Amerike čaka zelo uspešna kariera," je pred gostovanjem 'njegovega' Žalgirisa v Madridu o Luki z izbranimi besedami spregovoril Jasikevičius ter dodatno popihal na dušo Dončiću: