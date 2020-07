Legendarni Spanoulis bo vztrajal še eno leto

Eden najboljših evropskih košarkarjev Vassilis Spanoulis je trikrat osvojil Evroligo, enkrat s Panathinaikosom (2009) in dvakrat z zdajšnjim klubom (2012, 2013), trikrat pa je bil tudi najkoristnejši košarkar zaključnega turnirja. Leta 2013 pa je bil tudi MVP celotne sezone. S Pirejčani je osvojil sedem naslovov državnih prvakov, v Grčiji pa je poleg Panathinaikosa igral še za Maroussi in Gymnastikos z otoka Lemnos, kjer je začel profesionalno kariero.

V ligi NBA so ga leta 2004 kot 50. izbrali Dallas Mavericks, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić. Na ameriških tleh je odigral le eno sezono, in sicer za Houston Rockets v tekmovalnem obdobju 2006/07, ko je v devetih minutah na parketu v povprečju dosegal 2,7 točke in eno asistenco na tekmo.