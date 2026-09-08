Legendarni Totti iz nogometa h košarki, kjer se bo 'soočil' tudi z Dončićem

Totti se je raje, kot da bi sodeloval pri prenovi italijanske nogometne reprezentance, odločil za košarko. "Imel sem priložnosti v nogometnem svetu, a me nobena ni zares prepričala. Sestal sem se tudi s predsednikom Giovannijem Malagom, ki je bil konec junija izvoljen za predsednika italijanske nogometne zveze, opravila sva dober pogovor, a Paul Matiasic (lastnik in predsednik kluba Maxima Roma) je bil bolj prepričljiv - pa tudi bolj neposreden," je pojasnil Totti med svojo uradno predstavitvijo.

"Nenavadno je biti tukaj. Prihajam iz drugačnega sveta, a ko sem spoznal Paula, me je prepričal v vsega desetih minutah," je nadaljeval nekdanji napadalec Rome (307 golov) in italijanske reprezentance (devet golov).

Totti, ki je igralsko kariero sklenil leta 2017 po 25 sezonah pri Romi, zdaj deluje kot svetovalec košarkarskega kluba, ki se želi vključiti v prihajajočo ligo NBA Europe.