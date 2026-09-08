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Legendarni Totti iz nogometa h košarki, kjer se bo 'soočil' tudi z Dončićem

Rim, 08. 09. 2026 14.32 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Nekdanji kapetan nogometnega kluba Roma Francesco Totti

Legendarni kapetan nogometnega prvoligaša Rome Francesco Totti je danes razkril, da se je odločil postati svetovalec pri košarkarskem klubu Maxima Roma. Rim, mesto, ki ga zaznamuje nogomet, bo imel v novi sezoni dva kluba v serie A, poleg Maxime še BC Roma, pri katerem je med solastniki tudi slovenski zvezdnik lige NBA, Luka Dončić

Totti se je raje, kot da bi sodeloval pri prenovi italijanske nogometne reprezentance, odločil za košarko. "Imel sem priložnosti v nogometnem svetu, a me nobena ni zares prepričala. Sestal sem se tudi s predsednikom Giovannijem Malagom, ki je bil konec junija izvoljen za predsednika italijanske nogometne zveze, opravila sva dober pogovor, a Paul Matiasic (lastnik in predsednik kluba Maxima Roma) je bil bolj prepričljiv - pa tudi bolj neposreden," je pojasnil Totti med svojo uradno predstavitvijo.

Nekdanji kapetan nogometnega kluba Roma Francesco Totti
Nekdanji kapetan nogometnega kluba Roma Francesco Totti
FOTO: AP

"Nenavadno je biti tukaj. Prihajam iz drugačnega sveta, a ko sem spoznal Paula, me je prepričal v vsega desetih minutah," je nadaljeval nekdanji napadalec Rome (307 golov) in italijanske reprezentance (devet golov).

Totti, ki je igralsko kariero sklenil leta 2017 po 25 sezonah pri Romi, zdaj deluje kot svetovalec košarkarskega kluba, ki se želi vključiti v prihajajočo ligo NBA Europe.

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"Zakaj sem izbral košarko namesto nogometa? Ker so poskrbeli, da sem se počutil pomembnega in del projekta," je novinarjem še dejal nasmejani Totti, ki bo 27. septembra - na dan prve tekme kluba Maxima Roma v serie A - praznoval svoj 50. rojstni dan.

Razlagalnik

Francesco Totti je eden najbolj ikoničnih italijanskih nogometašev vseh časov, znan kot 'Il Capitano'. Celotno svojo profesionalno kariero, ki je trajala kar 25 sezon, je preživel v klubu AS Roma. Bil je napadalni vezist in napadalec, ki je s svojo vizijo igre, tehnično dovršenostjo in zvestobo klubu postal simbol mesta Rima in eden najbolj spoštovanih igralcev v zgodovini italijanskega nogometa.

Serie A je najvišji nivo tekmovanja v italijanskem profesionalnem športu za ekipne športe, kot sta nogomet in košarka. To je liga, v kateri tekmujejo najboljši klubi v državi za naslov državnega prvaka. V košarki je Serie A (uradno znana kot Lega Basket Serie A) izjemno cenjena v evropskem merilu, saj združuje bogato tradicijo in visoko raven tekmovalne kakovosti.

Luka Dončić je slovenski profesionalni košarkar, ki velja za enega najboljših igralcev na svetu. Svojo pot je začel pri ljubljanski Olimpiji in madridskem Realu, kjer je že kot najstnik osvojil vse ključne evropske lovorike. Danes je zvezdnik v ligi NBA, kjer igra za ekipo Dallas Mavericks. Zaradi svojega izjemnega pregleda nad igro, košarkarskega IQ-ja in sposobnosti doseganja točk je postal globalna ikona športa.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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