Legendarni West: Malo je manjkalo, da bi Kobe pristal pri Clippersih

Danes 81-letni Jerry West , igralska in trenerska legenda Los Angeles Lakersov, je v pogovoru z ameriškimi mediji razkril zanimivo podrobnost iz življenja, natančneje kariere svojega nekdanjega varovanca Kobeja Bryanta , ki je pred dnevi tragično preminil v helikopterski nesreči. "Mnogi ne vedo, sam pa se tega še kako dobro spomnim, kot da je bilo včeraj, da je bil Kobe po koncu tekmovalne sezone 2003/4 le pol koraka oddaljen od prestopa k mestnim rivalom LA Clippersom. Tedaj sem mu zabičal, da tega preprosto ne sme storiti. V enem trenutku je bil Bryant zelo jezen na vse člane upravnega odbora Lakersov. Tako jezen, da je resno razmišljal o odhodu. Poskušal sem ga razumeti, toda tega koraka mu preprosto nisem smel dovoliti," se je v pogovoru za ESPN in CNN spomnil West, ki podpira idejo, da bi uradni logotip lige NBA po novem krasila podoba sijajnega Kobeja Bryanta.

Leta 2007 še bližje Pistonsom

Malce boljši poznavalci razmer v najmočnejši košarkarski ligi na svetu se bodo zagotovo spomnili tudi dogajanja iz leta 2007, ko ni veliko manjkalo, da bi tedaj 28-letni Bryant okrepil vrste Detroit Pistonsov, ki so nato osvojili šampionski prstan.



"Da, tudi ta zgodba je resnična," je dejal West in dodal, "bilo je le še vprašanje dneva, kdaj bo podpisal pogodbo s poznejšimi prvaki lige NBA. Praktično je bilo že vse dogovorjeno, ko je v zadnjem trenutku vse skupaj padlo v vodo. Kobe pa je nadaljeval svojo uspešno zgodbo z Lakersi in jo na neponovljiv način tudi zakrožil z doseženimi 60 točkami na zadnji uradni tekmi."