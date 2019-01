Legende na obisku: Đorđević, Tanjević in Rađa o vsemu po malem

V sproščenem vzdušju so Đorđević, Rađa in Tanjević (z leve ob Radoslavu Nesteroviću) povedali marsikaj zanimivega.

Ljubljano so obiskali nekdanji izjemni center splitske Jugoplastike ter številnih evropskih in NBA moštev Dino Rađa, pa trofejni trener Bogdan 'Boša' Tanjević, ki se je z Bosno davnega leta 1978 razveselil naslova evropskega klubskega prvaka, in Aleksandar 'Saša' Đorđević, eden od najboljših organizatorjev igre v Evropi vseh časov, čigar kariero je zaznamovala nepozabna trojka za zmago v finalu evrolige v Carigradu leta 1992 proti Joventudu iz Badalone.

Eminentna imena ex-jugoslovanske in obenem evropske košarke so izkoristila druženje za obujanje lepih spominov na obdobje, ko je bila košarka v regiji tako močna, da bi lahko tedanji selektorji sestavili vsaj tri enakovredno kakovostne reprezentance. "Za naš narod, pa tu ne mislim le na Srbijo, ampak na vse narode na območju nekdanje Jugoslavije, je vselej veljalo, da smo nagnjeni k tako imenovanemu 'vicu' v igri, potezi več, s katero smo pretentali tekmeca in naposled osvojili številne lovorike. Klubske in reprezentančne," je enega od razlogov, zakaj še danes v vseh šestih republikah nekdanje SFRJ proizvajajo tako kakovostne košarkarje, novinarski kolegici Sanji Modrić zaupal Saša Đorđević.