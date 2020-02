Leicester in Chelsea na derbiju remizirala

Potem ko v prvem polčasu na stadionu King Power gledalci niso videli zadetkov, se je v drugem tekma povsem razživela. Začelo se je že v 46. minuti, ko je po podaji s kota goste v vodstvo popeljal branilec Antonio Rüdiger. Vodstvo Chelseaja ni trajalo dolgo, saj je že v 54. minuti za izenačenje poskrbel Harvey Barnes.

22-letni vezist je s precej sreče matiral nemočnega Wilfreda Caballera, ki je v vratih modrih zamenjal stalnega člana prve enajsterice Kepo Arrizabalago. Kazalo je na popolni preobrat lisjakov, ko je Ben Chilwellzadel po lepi ekipni akciji za vodstvo z 2:1. Chelsea je znova pritisnil na vrata domačinov in do gola spet prišel iz prekinitve: na 2:2 je po podaji s prostega strela v 72. minuti po strelu z glavo izenačil Antonio Rüdiger, za katerega sta to bila prva dva zadetka v sezoni sploh. Tekma se je tako zaključila z rezultatom 2:2, kar je pomenilo, da je razlika med tretjimi lisjaki in četrtimi Londončani ostala nespremenjena (osem točk: 49/41).

