Lemar: Zadnji dve tekmi sta bili zame resnično težki

Košarkarji Cedevite Olimpije so suvereno premagali srbsko Mego in prišli do tretje zaporedne zmage v Ligi ABA. V Beogradu so vodili od prve do zadnje minute, desetouvrščeno ekipo pa na koncu premagali z 81:72. Čeprav se je zdelo, da so zmaji slavili suvereno, trener Zvezdan Mitrović in najboljši strelec tekme Brynton Lemar priznavata, da je bila tekma vse prej kot enostavna.

Da je Mega nasprotnik, ki je uspel presenetiti več izredno kakovostnih ekip z vrha lestvice Lige ABA je glavni trener ljubljanske zasedbe Zvezdan Mitrović svaril že pred odhodom v Beograd in obenem opozarjal tudi na nenavadno zgoden termin tekme. "Tekma z Mego ob 12.00 ni nekaj, česr smo vajeni. Mnoge ekipe je tukaj to že presenetilo in vrglo iz tira," je s komentarjem tekme začel Črnogorec.

Zvezdan Mitrović na tekmi proti Megi FOTO: Cedevita Olimpija icon-expand

Mitrović je bil po tekmi razumljivo ponosen na svoje fante, zadovoljen je bil zlasti s pristopom svojih varovancev. "Fantje so k tekmi pristopili drugače kot k pretekli proti Zadru, o čemer priča tudi število skokov. Že pred tekmo sem fantom v slačilnici povedal, da smo dobro pripravljeni. Igrali smo kakovostno, energično, če bi zadeli še vsa polaganja in odprte mete za tri, bi tekmo še lažje nadzorovali. Igrati v ritmu mladega nasprotnika je zelo težko. Gre za eno najbolj nadarjenih ekip v Evropi in širše. Resen pristop in odgovorna igra sta na koncu dala dober rezultat, zmaga pa je bila od začetka do konca tekme v naših rokah."

Zmage proti Megi ni za samoumevne jemal niti prvi strelec tekme Brynton Lemar."To je odlična ekipna zmaga, za katero smo res hvaležni. Zadnji dve tekmi sta bili zame osebno resnično težki, a sem stopil na parket z željo po spremembi. Naredil sem vse, da sem ekipi pomagal do zmage. Mega je dobra, mlada ekipa z odličnimi igralci, zato smo se za zmago morali boriti. Ponosen sem na nas, igrali smo enotno in veselimo se zmage." Lemar je v Beogradu dosegel 29 točk, od tega 20 v prvem polčasu. Enajst jih je prispeval Aleksej Nikolić, po 10 pa sta jih dodala Devin Robinson in Andrija Stipanović.

Po izpadu iz evropskega pokala se Cedevita Olimpija lahko povsem osredotoča na predstave v Ligi ABA. Z nedeljsko zmago so se zmaji utrdili na šestem mestu lestvice in s tem storili pomemben korak proti uvrstitvi v končnico. S 15 zmagami in 9 porazi so trenutno pri 39 točkah, treh več, kot so jih zbrali košarkarji Zadra, Spartaka in FMP-ja.

Naslednja tekma Ljubljančane čaka že ta konec tedna, v 25. krogu bodo gostili Borac, nato pa jih do konca rednega dela čakajo še obračuni s Spartakom, Cibono, Studentskim centrom, Partizanom in Krko.