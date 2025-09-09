Mirno čaka na priložnost proti svetovnim prvakom: 'Tukaj smo zaradi enega cilja'

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je na prvem obračunu izločilnega dela evropskega prvenstva občutno skrajšal seznam igralcev, na katere računa v ključnih trenutkih. Trije košarkarji niso stopili na parket, Leon Stergar pa je proti Italiji odigral najmanj minut do zdaj. Zato so v ponedeljek, ko so nosilci igre preživeli dan brez treninga, mlajši člani reprezentance intenzivno trenirali v upanju, da bodo dobili priložnost na naslednji tekmi.

Na začetku prvenstva je selektor Aleksander Sekulić med mlajšimi člani reprezentance najbolj zaupal Roku Radoviću in Leonu Stergarju. Radović je tudi na zadnjih dveh tekmah proti Izraelu in Italiji na parketu preživel več kot deset minut, Stergar pa je na obeh tekmah skupaj igral devet minut. Že od začetka priprav nam je Stergar večkrat potrdil, da ni zahteval ali pričakoval velike vloge v moštvu. Zato mu je jasno, da mora izkoristiti vsako minuto, ki jo preživi v košarkarskih dvoranah, tudi če tribune niso polne in so ob njem zgolj trenerji in dva soigralca.

Leon Stergar FOTO: Fiba icon-expand

"Jaz mislim, da smo mi vsi tukaj zaradi enega cilja. Najprej zaradi slovenske reprezentance, potem pa imamo tudi mi igralci, ki dobivamo manj priložnosti, oziroma manj igramo klubske obveznosti. Zato moramo ostati v dobri fizični formi," nam je po ponedeljkovem treningu v areni Riga dejal košarkar francoskega Limogesa.

Leon Stergar je po napornem ponedeljkovem treningu novinarjem zagotovil, da je pripravljan na obračun z Nemčijo. FOTO: 24ur.com icon-expand

Pri 25 letih starosti je Stergar dobil prvo priložnost na velikih tekmovanjih. Je del moštva, nabira izkušnje, seveda pa tudi čuti razlike v vzdušju, ko reprezentanca izgublja ali zmaguje. Po porazih na prvih dveh tekmah prvenstva pesimizem v domovini ne bi mogel biti večji, po štirih zaporednih zmagah pa je moštvo znova bolj svobodno zadihalo. "Vsi vemo, kako dolgo je ta reprezentanca že skupaj. Vemo, da je na začetku vedno najtežje, vendar se potem skozi čas gradi ta kemija in skozi igro se gradijo tudi odnosi. Vzdušje v moštvu je neprimerljivo s tistim pred enim mesecem. Zdaj vlada res dobro vzdušje," nam je dejal Stergar.