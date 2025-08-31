Kdo je Slovenec, ki bo proti Belgiji poskušal navdušiti oba selektorja?

Leon Stergar je na prvih dveh obračunih na parketu v povprečju preživel 12 minut. Proti Poljski je zadel enega od treh metov iz igre, dodal dva skoka v napadu, asistenco in tri osebne napake. Proti Francozom v desetih minutah ni niti enkrat metal na koš, v statistiko pa je vpisal le en skok. Statistika v njegovem primeru ne pove celotne zgodbe. Edini statistični podatek, ki govori njemu v prid, je t. i. plus/minus (+/-), ki meri razliko v rezultatu v času, ko je igralec na igrišču. Stergar (5+) je poleg Klemna Prepeliča (+4) edini slovenski košarkar s pozitivnim razmerjem, kar pomeni, da je bila Slovenija v 24 minutah njegove igre na parketu za pet točk boljša od nasprotnikov.
Stergar je bil po porazu proti Belgiji skromen, jasno pa je, da zagotovo pa ne bo popuščal tudi na preostalih tekmah na tem prvenstvu. "Te priložnosti dejansko nisem pričakoval. Nikoli ne veš kakšno vizijo ima trenerski štab. Zato moraš zagrabiti priložnost, ko se ti ponudi. Vemo predvsem kdo je tukaj kakovosten in kakšna je moja vloga v ekipi. Enostavno sem se prilagodil na to, kar moram narediti v obrambi in v napadu. Mislim, da si s tem zaslužim mesto. Vemo, kakšno sposobnost ima Luka in drugi, ostali jim moramo pomagati in nuditi tisto, kar ekipi manjka," nam je po tekmi s Francijo dejal na trenutke mogoče celo premalo samozavestni Stergar.
Stergar bi danes zagotovo dal vse od sebe tudi, če njegova reprezentanca ne bi igrala proti Belgiji, lahko pa domnevamo, da bo proti ekipi, ki jo vodi selektor, ki bo v prihodnji sezoni njegov trener tudi na klubski ravni (pri francoskem Limogesu), probal igrati še bolje. Belgijski slektor hrvaških korenin Dario Gjergja je v minuli sezoni Stergarja (Kortrijk) spremljal v belgijski ligi, kjer ga je s svojim nekdanjim moštvom Oostende poskušal ustaviti na sedmih medsebojnih obračunih. Stergar je na teh obračunih v povprečju vpisoval občutno več točk (12,2) kot v dresu slovenske reprezentance, Gjergjo pa je toliko navdušil, da ga je iz Belgije zvabil v Francijo, kjer bosta naslednjo sezono združila moči v Limogesu. "Z Dariom imava res enkraten odnos. Že letos sva igrala veliko en proti drugemu in na takih tekmah, kjer imam jaz večjo vlogo, sem se njemu dokazal. Verjame vame, zato me je tudi poklical v Francijo, jaz pa mu zaupam," je o odnosu s selektorjem današnjih nasportnikov dejal Stergar.
Tudi Gjergja pred obračunom s Slovenijo ni skoparil s pohvalami na račun Slovenije. "Ogledal sem si nekaj video posnetkov Slovenije, a moramo ostati realni, Slovenija je nekaj več za nas. Gre za fenomenalno ekipo. Na vsaki pozicijo imajo dobre igralce, to nam trenutno manjka. Manjka nam kar precejšnje število košarkarjev. Ne glede na to, bomo poskušali odigrati moško igro. Dobro bi bilo, če bi lahko Luko Dončića zaklenili v garderobo. Sem bolj pristaš tega, da naj on doseže svoje, mi pa moramo omejiti njegove soigralce. Potem bomo videli," je po zmagi Belgije proti Islandiji v pogovoru z Žurnal24 dejal Gjergja.
