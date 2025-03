Leonard nerešljiva uganka za Cleveland, Golden State boljši od Milwaukeeja

Kristaps Porzingis in novinec Baylor Scheierman sta blestela, ko so se prvaki lige NBA Boston Celtics otresli odsotnosti zvezdniškega dvojca Jaysona Tatuma in Jaylena Browna in premagali Brooklyn Netse s 104:96. Porzingis je na svoji drugi tekmi po osmih tekmah odsotnosti zaradi bolezni dihal dosegel 25 točk, 13 skokov, ukradeno žogo in tri blokirane mete. Scheierman je dosegel 12 od svojih 20 točk v četrti četrtini.

Kelti, ki so se že uvrstili v končnico, so dosegli 50. zmago v sezoni. V vzhodni konferenci zaostajajo le za Cleveland Cavaliersi, z udobno prednostjo pred tretjeuvrščenimi New York Knicksi. Košarkarji ekipe Charlotte Hornets so na domačem parketu klonili proti Atlanta Hawksom (102:134). Trae Young je dosegel 31 točk, Dyson Daniels je dodal 22 točk, sedem skokov in sedem podaj za Atlanto.

Golden State Warriorsi so bili doma boljši od Milwaukee Bucksov s 104:93. Jimmy Butler je dosegel 24 točk, osem skokov in deset podaj za Golden State. Kalifornijska zasedba je igrala brez Stephena Curryja. Curryju, ki je nedavno postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki je dosegel 4000 trojk, je trener Warriorsov Steve Kerr namenil prosto noč za mentalni in čustveni oddih.