Leonard neusmiljen do svojih nekdanjih soigralcev

Kawhija Leonarda so gledalci ob vrnitvi sprejeli z navdušenjem, čeprav je nenadoma zapustil Toronto po osvojitvi šampionskega prstana in le eno sezono igral v Kanadi.



Nasmejan do ušes je Leonard na slovesnosti pred tekmo prejel diamantni prstan, nato pa so mu zavrteli še videoposnetek z največjimi mojstrovinami na parketu. Nekdanji soigralec Kyle Lowry mu je izročil prstan z več kot 600 diamanti. "Pred tekmo mi je zaupal, da mi bo prinesel prstan," je dejal Leonard, ki so ga gledalci v dvorani Scotiabank sprejeli na nogah in mu ploskali, pocingljal pa je tudi z zmagovitim zvončkom. A na parketu Leonard ni pokazal nobene milosti. Lou Williams je za Clipperse dodal 18 točk in osem podaj, skupaj sta popeljala to losangeleško zasedbo do pete zmage na zadnjih šestih tekmah.