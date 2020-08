Leonard o Dončiću: Je potrebno sploh še kaj dodati?

Ne le, da je slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić z novim trojnim dvojčkom (43/17/13) zasenčil vse ostale akterje na parketu 'mehurčka' v Orlandu, temveč je z zadetim zadnjim metom za tri točke odločil vprašanje zmagovalca ter posledično serijo med Dallasom in Los Angeles Clippersi v 1. krogu končnice Lige NBA vrnil na izhodiščno točko (2:2).

Prvi zvezdnik favoriziranih Clippersov Kawhi Leonard se je v videokonferenčnem 'druženju' s predstavniki 'sedme sile' osredotočil predvsem na izpostavljanje ključnih dejavnikov za tokratni poraz, toda kljub temu ni mogel ubežati vprašanjem o slovenskem košarkarskem fenomenu. "Videli ste sami: nov trojni dvojček in ob tem še odločilna trojka za zmago ... Kaj še več dodati kot to, da je izjemen košarkar. Vedeli smo, da se kljub našemu visokemu vodstvu na začetku druge četrtine Dallas ne bo kar tako zlahka vdal v usodo. Čeprav so igrali brez Kristapsa Porzingisa, so bili nekateri drugi košarkarji, ki običajno niso v ospredju, tokrat zelo razpoloženi za igro. In če k temu dodate še izjemno razigranega Dončića, ki neusmiljeno polni nasprotnikov koš, skače, podaja in zagrizeno igra v obrambi, potem so zelo neugoden tekmec za vsakogar," Leonard ni skoparil s pohvalami na račun glavnega moža Mavsov in se z mislimi že osredotočil na peto tekmo.